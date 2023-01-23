Тигиев присоединится к «БроукБойз» на турнире в Казахстане

Георгий Тигиев присоединится к «БроукБойз» на турнире 1XBET Media Football League.

«Вопрос с постиранным паспортом решен. Лечу в Казахстан к «Броукам», всех с победой. Ждите, скоро буду», – сообщил Тига.

Ранее защитник «Броуков» не смог вылететь вместе с командой в Казахстан из-за проблем с паспортом. Георгий постирал документ и на нем отклеилась фотография.

Турнир в Казахстане уже стартовал. Все матчи проходят на «Астана Арене».

В первом туре «БроукБойз» разгромили казахстанскую «Спарту» со счетом 5:0.