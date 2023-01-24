«Сразу меня в ад бросили, но в дальнейшем мне это помогло». Арбитр Жилинский о своем первом матче в МФЛ-1

Арбирт Дмитрий Жилинский рассказал о своих эмоциях от дебютного матча, который он отсудил в первом сезоне Winline Медиалиги «БроукБойз» – «На Спорте» (0:1).

«Как сейчас помню – «Броуки» играли с «На Спорте». Я не знал, а это была суперпринципиальная игра. А я буквально на шестой минуте удалил человека.

Ко мне выбежал представитель «Броуков» и высыпал мне деньги на голову. Я стою и думаю: «Вот это Медиалига, прикольно».

Сразу меня в ад бросили, но в дальнейшем мне это помогло. Потому что после этого любая игра для меня кажется простой. Особенно по сравнению с той, когда я не был готов и не знал, что все будет так. Пришел и был в шоке», – сказал Жилинский.