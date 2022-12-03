«Мы отдаем команду болельщикам». Егоров и Райзен о будущем «Броуков»

Боссы «БроукБойз» Дмитрий Егоров и Райзен рассказали о будущем команды.

Райзен: «Слушай, мы натворили этих дел, нарубили дров. Я понимаю, что ответственность на нас обоих, хоть ты и президент, она должна быть больше на тебе, но я тоже долбаный принц. Надо из этого как-то выходить, иначе все накроется медным тазом».

Егоров: «Ты не долбаный принц, ты ##### принц, который находится в периоде полового созревания. Давай подумаем, что делать».

Райзен: «Думай, быстрее».

Егоров: «У меня давно есть идея. Я, когда с Федуном разговаривал 4 года назад у него в офисе, он мне вкинул, что команду нужно отдавать болельщикам».

Райзен: «Как он это хотел сделать?»

Егоров: «Я считаю, что с нашими эмоциональными данными, когда просто все руинится, через каждый месяц меняется, мы реально можем завести клуб в полную жопу. А вот люди, которые с самого первого дня с «Броуками», которые реально следили за всеми матчами, писали кучу комментов, которые реально очень сильно переживают за команду, они должны принимать решение.

Мы должны быть первой командой, не так как у «Амкала» было раньше. Мы должны быть реально первой командой, у которой болельщики решают все: цвет формы, в каких турнирах играем, кто получает премки, кто в команде, отборы. Пусть все у нас решают болельщики».

Райзен: «Болельщики будут называть тебя инноватором!»

Егоров: «Я не инноватор, я просто первый попробую всю эту систему запустить».

Райзен: «На самом деле звучит как полнейший булщит и дерьмо, если честно! Придут болельщики разных клубов, которые не очень лояльно к нам относятся, и будут принимать плохие решения. Надо продумать эту систему, чтобы это приложение было защищено».

Беседа опубликована на ютуб-канале «ФК Броуки».