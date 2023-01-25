Прокоп отдал две предголевые передачи в товарищеском матче с «Уралом»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Болгария Ботев Пловдив товарищеские матчи (клубы) Урал Прокоп Медиафутбол

«Ботев» Прокопа обыграл «Урал» в товарищеском матче (2:1).

Российский полузащитник вышел на поле с первых минут и отметился двумя предголевыми передачами.

Это его дебют в стартовом составе команды из Пловдива. До этого он дважды выходил на замену, а во второй игре отметился голом.

20-летний хавбек, ранее выступавший за «Амкал», присоединился к «Ботеву» осенью прошлого года.

Трансляцию матча опубликована на ютуб-канале «Урала».

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27 комментариев

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Dmitry Orlov
Ответ Илья Ковалев
А Хави, Гави? ПЕП (!) Гвардиола. Их тоже надо называть полностью?
Правильныц ответ - как игрок просит себя называть, что написано на футболке - так и надо.
Все приведённые примеры - из Испании. А есть ещё Бразилия, где были/есть Пеле, Кака, Дуду и даже Халк. Так что зависит от страны - Испания, Бразилия - там уже не редкость, когда на футболке пишется прозвище, особенно если игрок какой-нибудь Педро или Мартинес - мало ли в Бразилии Педро.

При этом, в других странах на футболках пишут именно фамилию. Не только в России, я не помню примеров, когда у немца, англичанина или француза на футболке было прозвище, а не фамилия.

И я не видел футболку Прокопа в Ботеве, не знаю, написано ли на ней Prokop или Prokopiev.
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Rosberg005
Что такое Ботев? Что такое прокоп? И почему ботев прокопа?
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Илья Ковалев
Ответ Dmitry Orlov
Михаил Прокопьев он. Для медиалиги кликухи - норм. Теперь он перешёл в болгарский профессиональный клуб
А Хави, Гави? ПЕП (!) Гвардиола. Их тоже надо называть полностью?
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Ветеран Агроном
"Странный вы народ, блатные, как собаки-жучки. Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые." (С)
Цитата к дате.
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TheSportNik
Так и не посмотрел игру, 2 тайм стал смотреть, голы хоть показали, там Помазун пару мячей привез, а потом вышли молодые и болгар стали гонять, один мяч забили и ливень пошел и трансляцию вырубили.
1:2 проиграл Урал, но болгарам уже 1 февраля играть, а Уралу в конце февраля.
Но забавно, что будет дальше, как в чемпионате проигрывать всякому хламу, а потом в конце всех мочить не разбираясь кто там.
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yrok77
Ответ tommy_hell_trigger
Теперь здесь каждый пук этого «гения» будет освещаться?
По ходу будет столько же новостей сколько иио Роналду
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prus_3
«Ботев» Прокопа... Тут можно бросать чтение.
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romanisti89
Чувак с фамилией Прокоп отдал 2 голевые в каком то товорняке. Сильно
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vadyan63
ху из Прокоп?
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tankist231
Ботев Прокопа, Арис Кокоры, Монако Головы.... Че может теперь всех по погонялам будем называть?
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Bartez1986
Когда-нибудь спортс начнет нормально писать имена игроков из медиалиги, но это будет совсем другая история
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Mikhail_66
Пловдив, Прокоп… класс)
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Екн Лор
Ответ tommy_hell_trigger
Теперь здесь каждый пук этого «гения» будет освещаться?
Конечно, букмекеры занесли редакции, чтобы пиарить свою медиапомойку и всё что с ней связано, иначе такое внимание к игроку уровня ФНЛ не объяснить. Про предголевые Головина и Миранчука почему-то спортс не сообщает, хотя их знает гораздо больше людей, чем Прокопа. Чистая коммерция
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Сергей Ефимов
Да он Михаил Прокопьев, а не прокоп… если уж вы пишите новости на спортивном сайте !
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Макс Шева
Хорошо с этим смирились,но раз уж пошла такая статистика ,кто отдал пред- пред,голевые передачи?

Чувак возможно сделал два выноса в обороне,там какой то парень зацепился,обвел 2,3 их сделал ассист подобное в двух эпизодах.Зато тут предголевые и безусловное равнение на Месси.Прокоп тоже двоих,троих обводил прежде чем совершить предголевые?
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Nik-17
Ответ balander09
Зашёл по тегу Прокоп, просто фото и одно слово Это фамилия или имя?
Это уровень журналистики
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Dmitry Orlov
Ответ balander09
Зашёл по тегу Прокоп, просто фото и одно слово Это фамилия или имя?
Михаил Прокопьев он.
Для медиалиги кликухи - норм.
Теперь он перешёл в болгарский профессиональный клуб
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Мишка Ляшенко
Ответ Нил Робертсон
Предголевые)) Смешно, это вам не хоккей
Месси так ЗМ получил, новые футбольные реалии💀
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tommy_hell_trigger
Теперь здесь каждый пук этого «гения» будет освещаться?
+5
-3
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Shadow1882
Человек с предфамилией отдал предголевые
+23
-2
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Niko [Ars]
Ответ Нил Робертсон
Предголевые)) Смешно, это вам не хоккей
Месси можно, Прокопу нельзя? 😁
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В Питере Пять
Предголевые? Серьёзно?
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Куй Покагорячев
У хорватов Крокоп, у нас- Прокоп
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Нил Робертсон
Предголевые)) Смешно, это вам не хоккей
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Игорь Шеметов
Красавчик
+3
-2
+1
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