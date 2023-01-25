Прокоп отдал две предголевые передачи в товарищеском матче с «Уралом»
«Ботев» Прокопа обыграл «Урал» в товарищеском матче (2:1).
Российский полузащитник вышел на поле с первых минут и отметился двумя предголевыми передачами.
Это его дебют в стартовом составе команды из Пловдива. До этого он дважды выходил на замену, а во второй игре отметился голом.
20-летний хавбек, ранее выступавший за «Амкал», присоединился к «Ботеву» осенью прошлого года.
Трансляцию матча опубликована на ютуб-канале «Урала».
У Прокопа из «Амкала» первый гол за «Ботев»: в касание с левой после подбора. Удачно начинает в Болгарии
Все приведённые примеры - из Испании. А есть ещё Бразилия, где были/есть Пеле, Кака, Дуду и даже Халк. Так что зависит от страны - Испания, Бразилия - там уже не редкость, когда на футболке пишется прозвище, особенно если игрок какой-нибудь Педро или Мартинес - мало ли в Бразилии Педро.
При этом, в других странах на футболках пишут именно фамилию. Не только в России, я не помню примеров, когда у немца, англичанина или француза на футболке было прозвище, а не фамилия.
И я не видел футболку Прокопа в Ботеве, не знаю, написано ли на ней Prokop или Prokopiev.
Цитата к дате.
1:2 проиграл Урал, но болгарам уже 1 февраля играть, а Уралу в конце февраля.
Но забавно, что будет дальше, как в чемпионате проигрывать всякому хламу, а потом в конце всех мочить не разбираясь кто там.
Чувак возможно сделал два выноса в обороне,там какой то парень зацепился,обвел 2,3 их сделал ассист подобное в двух эпизодах.Зато тут предголевые и безусловное равнение на Месси.Прокоп тоже двоих,троих обводил прежде чем совершить предголевые?
Для медиалиги кликухи - норм.
Теперь он перешёл в болгарский профессиональный клуб