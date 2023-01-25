Прокоп отдал две предголевые передачи в товарищеском матче с «Уралом»

«Ботев» Прокопа обыграл «Урал» в товарищеском матче (2:1).

Российский полузащитник вышел на поле с первых минут и отметился двумя предголевыми передачами.

Это его дебют в стартовом составе команды из Пловдива. До этого он дважды выходил на замену, а во второй игре отметился голом.

20-летний хавбек, ранее выступавший за «Амкал», присоединился к «Ботеву» осенью прошлого года.

Трансляцию матча опубликована на ютуб-канале «Урала».

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