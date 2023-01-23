«Спартак» о срыве товарищеского матча: «Обратились в «Левски» за компенсацией, ждем ответа. Игра с «Ботевом» в силе»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Болгария Ботев Пловдив Левски товарищеские матчи (клубы) деньги Дмитрий Зеленов Футбол

Глава пресс-службы «Спартака» подтвердил, что клуб потребовал от «Левски» неустойку.

Болгары, несмотря на договоренность, отказались проводить товарищеский матч с красно-белыми на сборе в ОАЭ.

— Что по поводу компенсации от «Левски»? Есть какие-то продвижения?

— Сейчас пока выходные, процесс небыстрый. Обратились в «Левски» за компенсацией, имеем на нее полное и законное право. Будем ждать ответа.

— С «Ботевом» пока ничего не угрожает?

— Пока нет. Но я вам и тогда говорил, что ничего не угрожает, и сейчас говорю. Прошло три дня, представители «Ботева» заверили, что все в силе. Исходим из этого, готовимся к матчу, – сказал Дмитрий Зеленов.

Игра «Спартака» с «Ботевом» запланирована на 27 января.

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33 комментария

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RW_4ever
Ответ gribovodoved
Это не официальный матч, а коммерческое мероприятие. Причем здесь УЕФА? Теоретически такой товарняк Спартак мог и с Динамо Киев сгонять или Шахтером
Ну с Шахтером Спартак и официальный возможно сможет сыграть на Кубок. Шахтер со следующего сезона в первой лиге РПЛ будет заявлен
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Ilia Tver
Ответ Руслан Узденов
С вероятностью в 100%.
Тогда обяжут,если был подписан договор с обоих сторон
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леша коваленко
Клуб из- за давления из вне отказался от матча. Я не думаю что в нынешней ситуации Спартак может получить какую- то компенсацию.
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Кую коней
У меня вот вопрос к хейтерам требования компенсации. Вы все тeрпилы? Т.е. если вас кинули, вы спокойно проглатываете и делаете вид что все ок?
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Геннадий
Болельщики Левски спасли клуб . Спартак обратился за компенсацией к клубу , который спасали болельщики . Выходит , если Левски спасли болельщики , то Спартаку ничего не светит 100% , судя по русофобии в этой """" Болгарии . Клуб здесь ничего не решает . Напрасно за этот кусок дерьма воевали и погибали русские солдаты , освобождая эту территорию от турецкого порабощения .
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Пользователь Имени
Ответ And-Rover
С вероятностью в 99% не выплатят.
Да вы оптимист
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pyatachyok
Ответ Spartakus1984
Болгары в свое время сами за Гитлера были.Нашел с кого пример приводить
При этом отказались воевать с СССР и объявили войну только США и Британской империи (то есть с точки зрения нынешнего руководства России — нашим врагам англосаксам).
+1
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Ковид 07.10.52
Интересно, а почему молчат другие наши клубы, которых , как и Спартак кинули болгары...Указания сверху не было холопам, по Пугачевой...
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Spartakus1984
Ответ Hong Kil
Спартак так всегда делает, стоя перед кабинетами после окончанием сезона. "Компенсируйте!"
зенит так всегда делает-просит у государства-попрошайки
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Spartakus1984
Ответ Иван Никитенко
Болгары отказались играть с теми,кто и слова не может сказать против преступной войны.А вот за деньги готовы до бесконечности глотку рвать.Позор.
Болгары в свое время сами за Гитлера были.Нашел с кого пример приводить
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Spartakus1984
Ответ bomzerub
В Басманный суд обратитесь. Никто Спартаку ничего не даст. Да и потом вообще никто играть не будет, кроме азиатов.
Отдадут,сам Левски хотел реально сыграть,но болгарские болельщики подняли вой,и пришлось отказаться им.
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Valentin Kompaneytsev
По Левски правильно, делай, что должен и будь, что будет.
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Demetrio-77
Ответ samarskij-kuzmich
И как можно заставить Левски заплатить компенсацию? В УЕФА пожаловаться? Так УЕФА как раз и не хочет матчей российских клубов с другими европейскими клубами. Поэтому болгары вообще не парятся, я так думаю. Но по существу их поступок хамство.
Если бы договаривались до 24.02, то может и прокатило бы. А так договорились после. Они ничего не слышали про войну и не просчитали реакцию общества - их проблемы.
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Джефф Лебовски
Ответ Aleksey Yashin
Где деньги, ЛЕбоВСКИ?
Попросил бы не трепать понапрасну уважаемую фамилию 😎
+3
0
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bomzerub
В Басманный суд обратитесь. Никто Спартаку ничего не даст. Да и потом вообще никто играть не будет, кроме азиатов.
+1
-6
-5
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jwbmwbqvih
Ответ Руслан Узденов
С вероятностью в 100%.
Как Аталанта за Миранчука?
0
0
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gribovodoved
Ответ samarskij-kuzmich
И как можно заставить Левски заплатить компенсацию? В УЕФА пожаловаться? Так УЕФА как раз и не хочет матчей российских клубов с другими европейскими клубами. Поэтому болгары вообще не парятся, я так думаю. Но по существу их поступок хамство.
Это не официальный матч, а коммерческое мероприятие. Причем здесь УЕФА?
Теоретически такой товарняк Спартак мог и с Динамо Киев сгонять или Шахтером
+14
0
+14
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Фарход Якубов
Товарещеская игра это схема Спартак,для Промеса,чтобы наладить контакты с болгарами
0
-6
-6
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Фарход Якубов
Ответ BearS
Спартак все равно в Мещанском суде отсудит! Татарин (или он башкир?) не даст соврать.
Он монгол,потомок Чингисхана
+1
0
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Фарход Якубов
Никто не хочет играть с Наркбарон
0
-6
-6
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samarskij-kuzmich
И как можно заставить Левски заплатить компенсацию? В УЕФА пожаловаться? Так УЕФА как раз и не хочет матчей российских клубов с другими европейскими клубами. Поэтому болгары вообще не парятся, я так думаю. Но по существу их поступок хамство.
+12
-5
+7
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dimonivanov
копию договора в студию
+1
-3
-2
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BearS
Ответ And-Rover
С вероятностью в 99% не выплатят.
Спартак все равно в Мещанском суде отсудит! Татарин (или он башкир?) не даст соврать.
+2
-7
-5
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encaro_one
Ущерб болгарскому Лукойлу в случае возмущения фанатов несравним с "компенсацией".
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-4
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Иван Никитенко
Болгары отказались играть с теми,кто и слова не может сказать против преступной войны.А вот за деньги готовы до бесконечности глотку рвать.Позор.
+5
-12
-7
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