«Спартак» о срыве товарищеского матча: «Обратились в «Левски» за компенсацией, ждем ответа. Игра с «Ботевом» в силе»

Глава пресс-службы «Спартака» подтвердил, что клуб потребовал от « » неустойку.

Болгары, несмотря на договоренность, отказались проводить товарищеский матч с красно-белыми на сборе в ОАЭ.

— Что по поводу компенсации от «Левски»? Есть какие-то продвижения?

— Сейчас пока выходные, процесс небыстрый. Обратились в «Левски» за компенсацией, имеем на нее полное и законное право. Будем ждать ответа.

— С «Ботевом» пока ничего не угрожает?

— Пока нет. Но я вам и тогда говорил, что ничего не угрожает, и сейчас говорю. Прошло три дня, представители « » заверили, что все в силе. Исходим из этого, готовимся к матчу, – сказал .

Игра « » с «Ботевом» запланирована на 27 января.