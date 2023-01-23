«Спартак» о срыве товарищеского матча: «Обратились в «Левски» за компенсацией, ждем ответа. Игра с «Ботевом» в силе»
Глава пресс-службы «Спартака» подтвердил, что клуб потребовал от «Левски» неустойку.
Болгары, несмотря на договоренность, отказались проводить товарищеский матч с красно-белыми на сборе в ОАЭ.
— Что по поводу компенсации от «Левски»? Есть какие-то продвижения?
— Сейчас пока выходные, процесс небыстрый. Обратились в «Левски» за компенсацией, имеем на нее полное и законное право. Будем ждать ответа.
— С «Ботевом» пока ничего не угрожает?
— Пока нет. Но я вам и тогда говорил, что ничего не угрожает, и сейчас говорю. Прошло три дня, представители «Ботева» заверили, что все в силе. Исходим из этого, готовимся к матчу, – сказал Дмитрий Зеленов.
Игра «Спартака» с «Ботевом» запланирована на 27 января.
Теоретически такой товарняк Спартак мог и с Динамо Киев сгонять или Шахтером