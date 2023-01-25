Товарищеские матчи. «Зенит» играет с катарской «Аль-Биддой», «Ростов» против «Дарул Такзим»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия высшая лига Болгария Ботев Пловдив товарищеские матчи (клубы) результаты Первая лига Урал высшая лига Малайзия Пари НН Дарул Такзим Акрон Футбол

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к весенней части сезона.

Товарищеские матчи

«Урал» Россия – «Ботев Пловдив» Болгария – 1:2 (0:2)

Гол «Урала»: 1:2 – Мишкич (61).

«Урал» (1-й тайм): Помазун, Бегич, Кулаков, Филипенко, Быковский, Сиссе, Егорычев, Газинский, Ранджелович, Влут, Бикфалви.

«Урал» (2-й тайм): Алексеев, Гогличидзе, Мамин, Эмерсон, Бевеев, Железнов, Подберезкин, Мишкич, Сунгатулин, Юшин, Каштанов.

 

«Ростов» Россия – «Дарул Такзим» Малайзия – 2:0 (2:0, второй тайм)

Голы: 1:0 – Голенков (6), 2:0 – Голенков (20).

«Ростов» (1-й тайм): Песьяков, Терентьев, Прохин, Сильянов, Осипенко, Миронов, Глебов, Сухомлинов, Полоз, Комаров, Голенков.

«Ростов» (2-й тайм): Цулая, Мельников, Щетинин, Селява, Чернов, Уткин, Лангович, Мелехин, Байрамян, Мухин, Комличенко.

 

«Пари НН» – «Акрон» – 1:1 (1:1, перерыв)

Гол «Пари НН»: 1:0 – Кротов (33).

«Пари НН» (1-й тайм): Гойло, Александров, Гоцук, Масоэро, Рыбчинский, Михайлов, Майга Стоцкий, Калинский, Кротов, Сулейманов.

 

«Зенит» Россия – «Аль-Бидда» Катар Д2 – 1:0 (1:0, перерыв)

Гол: 1:0 – Мантуан – (38).

«Зенит» (1-й тайм): Васютин, Круговой, Алип, Адамов, Сутормин, Вендел, Кузяев, Саусь, Козлов, Мантуан, Кассьерра.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

27 комментариев

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Дмитрий9779
2:0 Илья Кирш,Зенит
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Кирилл.С-Пб
Ответ Эдуард Шаталов
Аль-Бидда сегодня проекту будет 😅
Мы Вашу трубу шатали, Педуард...
0
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Дмитрий Калибабчук
состав на второй тайм: Бязров — Караваев, Чистяков, Кирш, Круговой — Барриос, Ерохин, Козлов, Бакаев — Мостовой, Сергеев
+1
-1
0
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Макс Шева
Ростов даже выпуская резервистов и играя в половину от набранной формы-обыгрывает соперников азиатов.Так как у клуба есть класс и самоуважение.
Это не армейцы которые набрали футболистов на миллиарды рублей чтоб катать ничью с Симбой- и Муфасой.
0
-1
-1
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heivani
Транса во 2м тайме ,,умерла,,. ,,Урал,,один гол отыграл,дальнейшая судьба матча ушла в неизвестность.
0
0
0
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Дмитрий9779
Мантуан 1:0,самый активный в первом тайме.
0
0
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yyunin
Ответ Alexosf
Прочитал аль быдло...
Каков сам, таково и чтение.
+2
-1
+1
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Дмитрий9779
Крано-белые бедолаги пришли посмотреть на первый матч чемпиона в сезоне,похвально.
+4
-2
+2
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Давид Agabekyan
Ответ Ivan Petrov
Разве от денег Газпрома отказываются. Газпром платит всем,кроме бабушек в деревнях которые сидят без газа и до сих пор топят дровами
Давно Газпром спонсор Урала? Или Газпром за Урал товарищеские матчи организуют? Лишь бы про Газпром поныть. Так смешно выглядит
+3
-1
+2
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Давид Agabekyan
Ответ Эдуард Шаталов
Аль-Бидда сегодня проекту будет 😅
Аль-Бидда у Спартака на Зенит. Так их никто не аль-биддил. Только если Ливерпуль
+5
-2
+3
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Антон Апро
"Аль-бида" пришла ,отворяй ворота
0
-1
-1
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Эдуард Шаталов
Аль-Бидда сегодня проекту будет 😅
0
-8
-8
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ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
О, Болгары из Пловдива все таки не отказались играть.Видимо у них болельщики адекватнее чем у Левски.
Просто им Спартак ТАКИЕ деньги заплатил, что они не смогли отказаться.
0
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heivani
Пока наши ,,горят,,болгарам, 0:2. Здесь,не к чему придираться,первая игра.Хотя в старании обеим командам не откажешь,живенький футбол.Посмотрим,что во 2м тайме покажет ,,Урал,, ,с ожидаемым обновлением состава.
0
0
0
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Ivan Petrov
Ответ ТрактоПоктер
Нам не интересны твои увлечения!
А нам твои
+1
-5
-4
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Ivan Petrov
Ответ Spartakus1984
О, Болгары из Пловдива все таки не отказались играть.Видимо у них болельщики адекватнее чем у Левски.
Разве от денег Газпрома отказываются. Газпром платит всем,кроме бабушек в деревнях которые сидят без газа и до сих пор топят дровами
0
-6
-6
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Ivan Petrov
Аль- Бидда на классе унизит сегодня нашего гегемона
0
-7
-7
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Alexosf
Прочитал аль быдло...
0
-3
-3
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Spartakus1984
О, Болгары из Пловдива все таки не отказались играть.Видимо у них болельщики адекватнее чем у Левски.
+1
-8
-7
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Дмитрий Калибабчук
Васютин
Сутормин Адамов Алип Круговой
Вендел Кузяев Саусь Козлов
Мантуанию Кассьерра

/Кержаков, Бязров, Одоевский, Чистяков,Кирш, Караваев, Барриос, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Сергеев.

Состав на первый матч года.
+3
-3
0
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Omega-3
Жаль, живьём на "Зенит" не посмотреть. А с другой стороны, смотреть там пока не на что.
+1
-1
0
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Зелёный гопник
Ответ Алексей Минин
Что такое Прокоп?
За Ботев играет, а раньше за Амкал играл и думал, что он футболист. Вот проверочка.
0
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Алексей Минин
Ответ Зелёный гопник
Посмотрим на что годится Прокоп, против настоящей футбольной команды 👍🏻
Что такое Прокоп?
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Зелёный гопник
Посмотрим на что годится Прокоп, против настоящей футбольной команды 👍🏻
0
0
0
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ТрактоПоктер
Ответ T622222
Аль-Балдой
Нам не интересны твои увлечения!
+6
-4
+2
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