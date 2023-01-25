Товарищеские матчи. «Зенит» играет с катарской «Аль-Биддой», «Ростов» против «Дарул Такзим»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к весенней части сезона.
Товарищеские матчи
«Урал» Россия – «Ботев Пловдив» Болгария – 1:2 (0:2)
Гол «Урала»: 1:2 – Мишкич (61).
«Урал» (1-й тайм): Помазун, Бегич, Кулаков, Филипенко, Быковский, Сиссе, Егорычев, Газинский, Ранджелович, Влут, Бикфалви.
«Урал» (2-й тайм): Алексеев, Гогличидзе, Мамин, Эмерсон, Бевеев, Железнов, Подберезкин, Мишкич, Сунгатулин, Юшин, Каштанов.
«Ростов» Россия – «Дарул Такзим» Малайзия – 2:0 (2:0, второй тайм)
Голы: 1:0 – Голенков (6), 2:0 – Голенков (20).
«Ростов» (1-й тайм): Песьяков, Терентьев, Прохин, Сильянов, Осипенко, Миронов, Глебов, Сухомлинов, Полоз, Комаров, Голенков.
«Ростов» (2-й тайм): Цулая, Мельников, Щетинин, Селява, Чернов, Уткин, Лангович, Мелехин, Байрамян, Мухин, Комличенко.
«Пари НН» – «Акрон» – 1:1 (1:1, перерыв)
Гол «Пари НН»: 1:0 – Кротов (33).
«Пари НН» (1-й тайм): Гойло, Александров, Гоцук, Масоэро, Рыбчинский, Михайлов, Майга Стоцкий, Калинский, Кротов, Сулейманов.
«Зенит» Россия – «Аль-Бидда» Катар Д2 – 1:0 (1:0, перерыв)
Гол: 1:0 – Мантуан – (38).
«Зенит» (1-й тайм): Васютин, Круговой, Алип, Адамов, Сутормин, Вендел, Кузяев, Саусь, Козлов, Мантуан, Кассьерра.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Это не армейцы которые набрали футболистов на миллиарды рублей чтоб катать ничью с Симбой- и Муфасой.
Сутормин Адамов Алип Круговой
Вендел Кузяев Саусь Козлов
Мантуанию Кассьерра
/Кержаков, Бязров, Одоевский, Чистяков,Кирш, Караваев, Барриос, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Сергеев.
Состав на первый матч года.