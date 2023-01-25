Прокоп дебютирует в старте болгарского «Ботева» в матче с «Уралом»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Болгария Ботев Пловдив товарищеские матчи (клубы) Урал Прокоп Медиафутбол

«Ботев» Прокопа сегодня сыграет с «Уралом» в товарищеском матче.

Российский полузащитник выйдет на поле с первых минут.

Это его дебют в стартовом составе команды из Пловдива. До этого он дважды выходил на замену, а во второй игре отметился голом.

20-летний хавбек, ранее выступавший за «Амкал», присоединился к «Ботеву» осенью прошлого года.

Игра «Урал» – «Ботев» начнется в 16:00 по московскому времени.

Трансляцию можно будет посмотреть на ютуб-канале «Урала».

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14 комментариев

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Dan Kennedy
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
он уже играл в товарняке и забивал. Или это отложенный дебют
Да в целом можно было написать так "Прокоп впервые в старте болгарского «Ботева» в матче с «Уралом» "

Смысл тот-же. В целом плевать, там еще и продолжение может быть. Дебют за клуб, дебют в старте, дебют в официальном матче, дебют в старте в официальном матче)))
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Ваня Шипитко
А где у него фамилия? (Или имя)
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костянчик1918
Ответ TheSportNik
Да они и не нужны, только расходы на них. При СССР этих румын, болгар и поляков кормили, так американцы подсчитали эту помощь и смеялись, что в СССР бы уже коммунизм построили, если свой народ так кормили, как этих союзников.
Ща бабло на армии пилят )
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TheSportNik
Ответ костянчик1918
Значит у нас нет союзников 😎
Да они и не нужны, только расходы на них.
При СССР этих румын, болгар и поляков кормили, так американцы подсчитали эту помощь и смеялись, что в СССР бы уже коммунизм построили, если свой народ так кормили, как этих союзников.
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Dan Kennedy
Ответ TheSportNik
Кто то прикалывается что ли ? Что болгары решили братушками остаться, чуют, куда ветер перемен дует. Тут меня минусовчики за болгар все пальцы стерли, хотя мне по барабану их визги, но если матч состоится любопытно будет посмотреть на Урал, загадка всего нынешнего чемпионата, осенью по очкам они обошли Зенит со Спартаком, что трудно представить, типа уральский Лестер рвется к чемпионству. Понятно, что товарняк, типа побегать и ноги поберечь, но все равно интересно.
Там Левски отменял матчи, Ботев вроде нет.
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костянчик1918
Ответ TheSportNik
Согласен с тобой, даже больше скажу , император Александр третий сказал, что у России союзники только армия и флот.
Значит у нас нет союзников 😎
+2
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Fg Gf
а что это, не дебют в стартовом составе? значения слова "дебют" тебе вообще известно?
он уже играл в товарняке и забивал. Или это отложенный дебют
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TheSportNik
Ответ Fg Gf
Никогда болгары не были братушками, начитаются фигни всякой где-то... В Европе только сербы братья, СЕРБЫ, больше никто
Согласен с тобой, даже больше скажу , император Александр третий сказал, что у России союзники только армия и флот.
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VictorVallecano
Ответ Fg Gf
Никогда болгары не были братушками, начитаются фигни всякой где-то... В Европе только сербы братья, СЕРБЫ, больше никто
Да-да, сербы тоже давно поняли, что есть россия, и уже давно намылились в ЕС, а также ни под каким предлогом не признают захват украинских территорий и осуждают войну)) Вот уж братушки! Как братушки Емельяненко разве что.
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-1
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Fg Gf
Ответ TheSportNik
Кто то прикалывается что ли ? Что болгары решили братушками остаться, чуют, куда ветер перемен дует. Тут меня минусовчики за болгар все пальцы стерли, хотя мне по барабану их визги, но если матч состоится любопытно будет посмотреть на Урал, загадка всего нынешнего чемпионата, осенью по очкам они обошли Зенит со Спартаком, что трудно представить, типа уральский Лестер рвется к чемпионству. Понятно, что товарняк, типа побегать и ноги поберечь, но все равно интересно.
Никогда болгары не были братушками, начитаются фигни всякой где-то... В Европе только сербы братья, СЕРБЫ, больше никто
+2
-5
-3
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Fg Gf
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Дебют в товарняке, это видимо ачивка доступная только для медиалиги. Для нормальных - дебют, это выход в официальном матче.
а что это, не дебют в стартовом составе? значения слова "дебют" тебе вообще известно?
+8
0
+8
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TheSportNik
Кто то прикалывается что ли ?
Что болгары решили братушками остаться, чуют, куда ветер перемен дует.
Тут меня минусовчики за болгар все пальцы стерли, хотя мне по барабану их визги, но если матч состоится любопытно будет посмотреть на Урал, загадка всего нынешнего чемпионата, осенью по очкам они обошли Зенит со Спартаком, что трудно представить, типа уральский Лестер рвется к чемпионству.
Понятно, что товарняк, типа побегать и ноги поберечь, но все равно интересно.
+1
-3
-2
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Дебют в товарняке, это видимо ачивка доступная только для медиалиги. Для нормальных - дебют, это выход в официальном матче.
+1
-3
-2
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Gadzhiev JR
Удачи!
+5
-3
+2
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