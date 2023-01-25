Прокоп дебютирует в старте болгарского «Ботева» в матче с «Уралом»
«Ботев» Прокопа сегодня сыграет с «Уралом» в товарищеском матче.
Российский полузащитник выйдет на поле с первых минут.
Это его дебют в стартовом составе команды из Пловдива. До этого он дважды выходил на замену, а во второй игре отметился голом.
20-летний хавбек, ранее выступавший за «Амкал», присоединился к «Ботеву» осенью прошлого года.
Игра «Урал» – «Ботев» начнется в 16:00 по московскому времени.
Трансляцию можно будет посмотреть на ютуб-канале «Урала».
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Смысл тот-же. В целом плевать, там еще и продолжение может быть. Дебют за клуб, дебют в старте, дебют в официальном матче, дебют в старте в официальном матче)))
При СССР этих румын, болгар и поляков кормили, так американцы подсчитали эту помощь и смеялись, что в СССР бы уже коммунизм построили, если свой народ так кормили, как этих союзников.
Что болгары решили братушками остаться, чуют, куда ветер перемен дует.
Тут меня минусовчики за болгар все пальцы стерли, хотя мне по барабану их визги, но если матч состоится любопытно будет посмотреть на Урал, загадка всего нынешнего чемпионата, осенью по очкам они обошли Зенит со Спартаком, что трудно представить, типа уральский Лестер рвется к чемпионству.
Понятно, что товарняк, типа побегать и ноги поберечь, но все равно интересно.