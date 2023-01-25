Прокоп дебютирует в старте болгарского «Ботева» в матче с «Уралом»

«Ботев» Прокопа сегодня сыграет с «Уралом» в товарищеском матче.

Российский полузащитник выйдет на поле с первых минут.

Это его дебют в стартовом составе команды из Пловдива. До этого он дважды выходил на замену, а во второй игре отметился голом.

20-летний хавбек, ранее выступавший за «Амкал», присоединился к «Ботеву» осенью прошлого года.

Игра «Урал» – «Ботев» начнется в 16:00 по московскому времени.

Трансляцию можно будет посмотреть на ютуб-канале «Урала».

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