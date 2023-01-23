Журова об отказе «Левски» играть с российскими клубами: «Если бы они вышли в украинской форме, мы бы против них играли? Это вообще что такое?»

Светлана Журова высказалась об отказе «Левски» от матча с российскими клубами.

Болгарский клуб отказался от проведения товарищеских игр с « », «Спартаком» и «Уралом».

«В 2020 году клуб «Левски» был на грани банкротства. И его спасали болельщики. Они вложили в клуб очень много денег. Откуда деньги взялись?

Теперь они так и говорят. Раз мы спасли клуб, мы вправе требовать то, что мы хотим, вправе требовать то, что сейчас происходит. Представьте, болельщики спасают клуб от банкротства, не спонсоры, не какие‑то олигархи. Они теперь уже могут что‑то якобы требовать.

Слава богу, что мы не согласились на эти матчи, потому что если бы они вышли с украинскими флагами, в украинской форме, а мы бы против них играли? Это вообще что такое?

А дальше они будут кричать. Мы не вышли с ними на матч и освободили себя от этого обсуждения. Это вообще не про спорт. Спортивные арены стали местом для политической игры. Это неправильно!

Пытался Пьер де Кубертен все это блокировать, но не получилось. Он же предупреждал, что нельзя спорт смешивать с политикой. Чем все закончится?

Дай бог, чтобы МОК и другие организации остались максимальными приверженцами спорта, а не разборок», – сказала депутат Госдумы России и олимпийская чемпионка в эфире « ».

Матч «Урала» и «Левски» отменен из-за «общественного давления» на болгарский клуб. Фанаты против игр с российскими командами

Бышовец об отказе «Левски» от матчей с клубами РПЛ: «Печально от наших отношений, от братушек болгар»

Фаны «Левски» добились отмены матчей со «Спартаком» и «Уралом». Откуда у них такая власть?