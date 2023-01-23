Журова об отказе «Левски» играть с российскими клубами: «Если бы они вышли в украинской форме, мы бы против них играли? Это вообще что такое?»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Болгария Левски болельщики Урал Светлана Журова Государственная дума Краснодар Политика Матч ТВ Футбол

Светлана Журова высказалась об отказе «Левски» от матча с российскими клубами.

Болгарский клуб отказался от проведения товарищеских игр с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».

«В 2020 году клуб «Левски» был на грани банкротства. И его спасали болельщики. Они вложили в клуб очень много денег. Откуда деньги взялись?

Теперь они так и говорят. Раз мы спасли клуб, мы вправе требовать то, что мы хотим, вправе требовать то, что сейчас происходит. Представьте, болельщики спасают клуб от банкротства, не спонсоры, не какие‑то олигархи. Они теперь уже могут что‑то якобы требовать.

Слава богу, что мы не согласились на эти матчи, потому что если бы они вышли с украинскими флагами, в украинской форме, а мы бы против них играли? Это вообще что такое?

А дальше они будут кричать. Мы не вышли с ними на матч и освободили себя от этого обсуждения. Это вообще не про спорт. Спортивные арены стали местом для политической игры. Это неправильно!

Пытался Пьер де Кубертен все это блокировать, но не получилось. Он же предупреждал, что нельзя спорт смешивать с политикой. Чем все закончится?

Дай бог, чтобы МОК и другие организации остались максимальными приверженцами спорта, а не разборок», – сказала депутат Госдумы России и олимпийская чемпионка в эфире «Матч ТВ».

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105 комментариев

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petrgusev917@gmail.com
Ответ Красный чай
Мда ну и кадр она...тут она кричит что нельзя смешивать спорт с политикой и тут же истерит что нельзя играть против соперников в желто-синем.
Коньки,скорость,голову продуло.
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Romeo Yankovich
Ответ Александр Поливенко
И что ты этим хотел сказать... Что болельщики Левски якобы правы... Отказались, и флаг им в руки. Тоже мне... Своим маразмом совсем думку потеряли
Красавцы они. Показали, что нечего их братушками называть, ибо они не хотят руки в крови марать, как "старший" братец
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Александр Поливенко
Ответ Анатолий Юранов
Журка, скажи-прекрати войну, а то с нами никто не играет! Скажи, ты там, вверху!
Что ты мелишь, Анатолий. Это ты дедушке Джо скажи. Не Россия зачинщик всего этого. Зри в корень
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Александр Поливенко
Ответ Romeo Yankovich
Так пускай своему коллеге скажет на счёт политических акциях на спортивной арене. А то он из Химок превратил в последний оплот поддержки сво. И не вы отказались, а отказались от вас, не нужно факты перекручивать
И что ты этим хотел сказать... Что болельщики Левски якобы правы... Отказались, и флаг им в руки. Тоже мне... Своим маразмом совсем думку потеряли
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RW_4ever
Ответ Wiley Fox
Включил на секунду анисимова Увидел журову в наряде проститутки из Интуриста времён СССР. Перчатки сеткой под короткий рукав, пошитые из путинских колгот Эти наряды для гостей, 50 костюмов анисимова - это же все на наши налоги куплено, причем по максимальной цене у блатного продавца. Тина Канделаки стрижет с этого бабло до сих пор Вот у меня вопрос - чего это наши депутаты на это внимание не обращают? Вор вору глаз не выклюет И мне понравился Чесноков, который теннисист. Пришёл на эфир в поло, в котором сто лет назад выступал он и Иван Лендл, и не стал переодеваться. Хотя там все полиняло на сто раз и ворот вытянут А старикан ловчев и прочие писаревы/сенниковы в чужое рядятся и в дар принимают одежду, купленную на бюджетные деньги
Ну ты то от Армани покупаешь на свои ЦИПСОшные
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-2
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RW_4ever
Ответ Romeo Yankovich
Нужно же лицо держать, ведь мало того, что не весь мир то оказывается не с ними, так и очередные братушки отвернулись
Этот мир с 1941 по 1945 был против нас. Такой мир нам не нужен.
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Иван Правспарт
Ответ toldo_slava
А в чём проблема сыграть с соперником в цветах Украины?
А с какой будуна они должны играть в этой форме или на выйти в форме цвета хаки есть командная форма жёлтой блокидной то сзади ради бога
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Иван Правспарт
Проблема? Конечно нет! У каждого свой. путь,свое видение момента . Гнили в мире всегда хватало.
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Сергей Денисов
Это жур фак )))
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Rio (BLR)
Порвало Журову.

Болельщики своими деньгами спасли клуб от банкротства чего-то требуют...

Впрочем из парламента который "не место для дискуссий" тяжело ожидать иного. Отрицательный отбор в действии.
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toldo_slava
А в чём проблема сыграть с соперником в цветах Украины?
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Lord of Balls
Кубертен предупреждал… Много кто предупреждал, вам это не помешало измазаться с ног до головы
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sbvinn
Это не тупость и не клоунада, неееет... Это куда хуже.
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Dvapyatdesyat
Ответ Красный чай
Мда ну и кадр она...тут она кричит что нельзя смешивать спорт с политикой и тут же истерит что нельзя играть против соперников в желто-синем.
Ростов напрягся
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разноцветный логотип
это что за поток сознания?
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Al561
Бред какой-то. Олимп.чемпионка и при этом депутат парламента говорит, что спорт и политику нельзя смешивать. Так какого х..... она сидит в Думе, вместе с еще десятком спортсменов?
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Otto Kretschmer
Болгары всегда были мутными, надо просто из истории извлекать уроки.
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Моутиньо оформляет 40
А разве украинские флаги являются чем-то запрещенным в России, Журова?
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9wkbc9rjcb
Интересно мужик еенный понимает чо она говорит, или тоже спортсмен?
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Максим Прокофьев
А ведь народ России спасает своими налогами государство от банкротства, неужели и мы можем что-то "якобы требовать", да неё бред какой-то да Светлана?
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Алар
Вышли бы в украинских цвета и вышли бы - в чем проблема?!
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Анатолий Юранов
Журка, скажи-прекрати войну, а то с нами никто не играет! Скажи, ты там, вверху!
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Нургалиев Разрешил
Ппц бабца там охренела, клуб якобы не фанатский
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Kit244098
Света, ну не занимайся ты не своим делом. Время же безвозвратно уходит. Не трать свою жизнь на всякую хрень. К шесту, Света! К шесту!))
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kritik777
Сразу в комменты😀
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