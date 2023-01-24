«Спартак» и «Урал» получат примерно по 10 тысяч евро от «Левски» за отмену товарищеских матчей

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Болгария Левски товарищеские матчи (клубы) Урал Станимир Стойлов Краснодар деньги Футбол

«Левски» выплатит «Спартаку» и «Уралу» неустойку за отмену товарищеских матчей.

Как пишет местное издание «Тема спорт», «Левски» должен заплатить «Спартаку» и «Уралу» по 20 тысяч болгарских левов (10,2 тысяч евро) в качестве компенсации после отмены контрольных матчей.

Отмечается, что неустойку «Спартаку» болгарский клуб выплатит из денег, который получит от «Краснодара» за отмену товарищеского матча, который тоже должен был пройти в январе. Игра «Краснодара» и «Левски» была отменена по решению тренерского штаба российского клуба.

Тренер «Левски» Станимир Стойлов и исполнительный директор клуба Ивайло Ивков заплатят компенсацию «Уралу» из личных средств.

Ранее «Левски» отказался играть с российскими клубами из-за давления со стороны болельщиков.

Фаны «Левски» добились отмены матчей со «Спартаком» и «Уралом». Откуда у них такая власть?

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32 комментария

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Гуго
Ответ OldRedWhite
А хотите сказать , что они не фашисты ? Ну-ну … Боюсь , что доктор побыстрее к Вам приедет , нежели ко мне !
Я написал, что написал. Ваши пылкие фантазии оставьте в своем стакане. Вперед, за таблетками.
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OldRedWhite
Ответ Гуго
Что за бред? Я что-то написал про коллективных фашистов? Про какую-то победу? Иди, лечись.
А хотите сказать , что они не фашисты ?
Ну-ну …
Боюсь , что доктор побыстрее к Вам приедет , нежели ко мне !
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Гуго
Ответ OldRedWhite
И опять победа над коллективными западными фашистами ! Да что ты будешь делать !
Что за бред? Я что-то написал про коллективных фашистов? Про какую-то победу? Иди, лечись.
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Дядя Гор
А как не заплатишь? у одних дядя Гриша Иванов. у других человек,имеющий выход на наркобарона.
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OldRedWhite
Ответ Гуго
По крайней мере, честно.
И опять победа над коллективными западными фашистами !
Да что ты будешь делать !
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-2
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Vatikan
Не очень ясно зачем сюда приплели Краснодар. Типа, когда получим, тогда и выплатим. Три, абсолютно не взаимосвязанных, платежа.
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Michael Boldyrev
Ответ tyuiop tyuiop
Это даже на колесо от лады не хватит
так и позиция фанатов - принципиальная, а не рациональная.
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Владимир Молявин
Так им и надо!!!
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goshforever
Неплохой бизнес
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Valentin Kompaneytsev
Хитросплетение.
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Уэмбли Стедиум
Так можно осудить пол ляма за отмену товарняка с Челси
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tyuiop tyuiop
Ответ Michael Boldyrev
Добить фанатов Левски можно будет обязательно растиражированной новостью, что все деньги пойдут на помощь пострадавшим во время проведения СВО. Двоякость фразы можно оставить - пусть шутники трафик поднимут.
Это даже на колесо от лады не хватит
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Александр Быкович
Ответ Michael Boldyrev
Добить фанатов Левски можно будет обязательно растиражированной новостью, что все деньги пойдут на помощь пострадавшим во время проведения СВО. Двоякость фразы можно оставить - пусть шутники трафик поднимут.
Это было бы крайне круто,пусть в следущий раз подумают прежде чем соглашаться а потом сливаться!И фанаты прифигеют)
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petrgusev917@gmail.com
Ответ kaimussen
Достаточно, чтобы купить целую команду Суторминых и сгонять товарняк. 11 Суторминых на поле и 4 на лавке, плюс немного на пиво останется.
И 3/4 Семака.
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Александр Быкович
Ответ здоровяк
Один рабочий день Зобнина
Ну да примерно так)))
+1
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Wiley Fox
- С Федора Михайловича получите!

- С какого Федора Михайловича?

- С Достоевского!
(Республика ШКИД)

Классика вспомнилась

Галицкий опять терпила, получается

Вообще, без ссылки на источник эта новость высосана из пальца

А болгары ничего платить не будут, я считаю. Пусть в CAS (запрещённая в России организация) бегут
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морозки
Как говорится, с паршивой овцы...
+1
-1
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Michael Boldyrev
Добить фанатов Левски можно будет обязательно растиражированной новостью, что все деньги пойдут на помощь пострадавшим во время проведения СВО. Двоякость фразы можно оставить - пусть шутники трафик поднимут.
+38
-4
+34
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Александр Чернов
Ответ error505
Это сколько в Суторминых?
По сегодняшнему курсу суторминия к евро получается 15,24 (сут.)
+5
0
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Вадим Серегин
Ух!!!! Заживём!!!))) Щедро, однако...
0
0
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здоровяк
Ответ Никита Самарин
10 тысяч евро тоже неплохо, хотя для футбольных клубов это конечно копейки.
Один рабочий день Зобнина
+5
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krutoska
Ответ kaimussen
Достаточно, чтобы купить целую команду Суторминых и сгонять товарняк. 11 Суторминых на поле и 4 на лавке, плюс немного на пиво останется.
Хватит ещё на 11+4. Можно даже матч между Сутормиными и Сутомирными 2 устроить
+6
-3
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Креветки с лимоном
10 тысяч евро в такие времена весьма кстати))
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Никита Самарин
10 тысяч евро тоже неплохо, хотя для футбольных клубов это конечно копейки.
+5
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Ебздрогыч
Тренера Левски с такой фамилией надо срочно в ЦСКА!
+2
-1
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