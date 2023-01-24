«Спартак» и «Урал» получат примерно по 10 тысяч евро от «Левски» за отмену товарищеских матчей
«Левски» выплатит «Спартаку» и «Уралу» неустойку за отмену товарищеских матчей.
Как пишет местное издание «Тема спорт», «Левски» должен заплатить «Спартаку» и «Уралу» по 20 тысяч болгарских левов (10,2 тысяч евро) в качестве компенсации после отмены контрольных матчей.
Отмечается, что неустойку «Спартаку» болгарский клуб выплатит из денег, который получит от «Краснодара» за отмену товарищеского матча, который тоже должен был пройти в январе. Игра «Краснодара» и «Левски» была отменена по решению тренерского штаба российского клуба.
Тренер «Левски» Станимир Стойлов и исполнительный директор клуба Ивайло Ивков заплатят компенсацию «Уралу» из личных средств.
Ранее «Левски» отказался играть с российскими клубами из-за давления со стороны болельщиков.
Фаны «Левски» добились отмены матчей со «Спартаком» и «Уралом». Откуда у них такая власть?
Ну-ну …
Боюсь , что доктор побыстрее к Вам приедет , нежели ко мне !
Да что ты будешь делать !
- С какого Федора Михайловича?
- С Достоевского!
(Республика ШКИД)
Классика вспомнилась
Галицкий опять терпила, получается
Вообще, без ссылки на источник эта новость высосана из пальца
А болгары ничего платить не будут, я считаю. Пусть в CAS (запрещённая в России организация) бегут