«Спартак» и «Урал» получат примерно по 10 тысяч евро от «Левски» за отмену товарищеских матчей

«Левски» выплатит « » и « » неустойку за отмену товарищеских матчей.

Как пишет местное издание «Тема спорт», «Левски» должен заплатить «Спартаку» и «Уралу» по 20 тысяч болгарских левов (10,2 тысяч евро) в качестве компенсации после отмены контрольных матчей.

Отмечается, что неустойку «Спартаку» болгарский клуб выплатит из денег, который получит от «Краснодара» за отмену товарищеского матча, который тоже должен был пройти в январе. Игра «Краснодара» и «Левски» была отменена по решению тренерского штаба российского клуба.

Тренер «Левски» и исполнительный директор клуба Ивайло Ивков заплатят компенсацию «Уралу» из личных средств.

Ранее «Левски» отказался играть с российскими клубами из-за давления со стороны болельщиков.

Фаны «Левски» добились отмены матчей со «Спартаком» и «Уралом». Откуда у них такая власть?