Евгений Савин – новый игрок SD Family

Теги Евгений Савин Дидар Сыдыкбек Красава SD Family 1XBET Media Football League Медиафутбол

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек объявил о том, что президент ФК «Красава» Евгений Савин – новый игрок SD Family.

«Встретились с Красавой. С Жекой обсудили совместные проекты касательно частного, а также медийного футбола.

ФК «Красава» приедет в Казахстан, и мы собираемся в гости в Кипр. 

И официально можно объявить что Савин – новый футболист SD Family. Очень приятно, что номер один футбольный блогер с нами, его знание и опыт очень поможет в продвижении SD Family.

Одним словом – мы с ним будем пересекаться и работать над одним большим футбольным проектом», – написал Дидар.

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4 комментария

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Футболшоу
Ответ Виталий Желтоусов
Видимо все боятся комментировать эту новость ))))
Даже российскую медиалигу не крмментят, а на казахскую вообще похер всем
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лысый сый.
Ответ Виталий Желтоусов
Видимо все боятся комментировать эту новость ))))
или ВСЕМ неинтересно.
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+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Видимо все боятся комментировать эту новость ))))
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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