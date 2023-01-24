Президент SD Family Дидар Сыдыкбек объявил о том, что президент ФК «Красава» Евгений Савин – новый игрок SD Family.

«Встретились с Красавой. С Жекой обсудили совместные проекты касательно частного, а также медийного футбола.

ФК «Красава» приедет в Казахстан, и мы собираемся в гости в Кипр.

И официально можно объявить что Савин – новый футболист SD Family. Очень приятно, что номер один футбольный блогер с нами, его знание и опыт очень поможет в продвижении SD Family.

Одним словом – мы с ним будем пересекаться и работать над одним большим футбольным проектом», – написал Дидар.