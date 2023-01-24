Савин о деле за дискредитацию ВС РФ: «Редкий случай, когда горжусь собой»

Теги Евгений Савин премьер-лига Россия происшествия высшая лига Кипр Политика соцсети Красава Футбол

Евгений Савин отреагировал на то, что на него завели дело о дискредитации ВС РФ.

«Всем салют!!!! Редкий случай, когда горжусь собой», – написал бывший футболист, опубликовав текст новости о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы рассмотрит протокол в отношении Савина, которому вменили дискредитацию ВС РФ. Протокол в отношении Евгения был зарегистрирован в суде 23 января. Дата заседания пока не назначена.

Савину вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

В 2022 году блогер сделал видео с участием украинских футболистов Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

На следующий день клубу Евгения Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба».

Вскоре Савин покинул Россию, а команду перевез на Кипр.

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297 комментариев

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Футбол_с_Калуцким
Ответ Денис Давыдов
Ай яй яй, как нехорошо, что его мнение отличается от расеянского
Плюс 10 гривен
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Футбол_с_Калуцким
Ответ Togliattinec
нет, я не считаю, что все должны отправлять боевиков в другие страны по примеру Саудовской Аравии. К чему ваши непонятные вопросы, могу узнать?) К какому из моих тезисов они относятся?
Вообще-то вы сами подняли эту тему. Мол, посмотрите, саудовская аравия тоже отправляла террористов в чечню.

Ну, то-есть, вы скатились до уровня "а вы посмотрите американцы тоже бомбят другие страны", значит и России можно...
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Togliattinec
Ответ Футбол_с_Калуцким
То-есть, если саудовская аравия отправила террористов в чужую страну, вы считаете, что все должны так делать? То-есть, если в мире есть насильники и убийцы, вы считаете, что у вас появляется моральное право поступать так же?
нет, я не считаю, что все должны отправлять боевиков в другие страны по примеру Саудовской Аравии.

К чему ваши непонятные вопросы, могу узнать?) К какому из моих тезисов они относятся?
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Григоренко Виталий
Ответ Guillermo
Такие чужие деньги. Доллары там знаете ли, евро. Просто так что-ли его ролик ютуб раскрутил.
Какой ролик?
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rospierdolator
Ответ Mr. Voronoi
Сдам паспорт хоть завтра, куда идти?
Порви, сожги. Вообще без разницы. Назло мамке голову отморозь.
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rospierdolator
Ответ TOMSK
Когда вернуться решит, то бегать уже вы будете!
Бегать ты будешь, но не долго.
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adamx
Ответ Владимир Самсонов
Это не точка зрения, это именно пропаганда с сознательным замалчиванием фактов.
А факты какие должны быть? Те, что нам по телевизору говорят? или какие?
Вот ты журналист и поехал брать интервью - твоих фактов там вообще быть не должно. Ты должен раскрыть личностью интервьюируемого. Его отношение к какой-то теме.
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rospierdolator
Ответ ivannumber1
Из той же оперы, что и Птушкин. И тот и другой, умеют делать только контент для ютуба, не более того. Однако, когда Птушкина спросили, почему ты 8 лет молчал про Луганск, из которого он сам же сбежал в Киев, на что он ответил: "Я восемь лет путешествовал!". Театр, занавес. Гордиться тут нечем. Самообман и розовые очки, это в миллионах миль от правды. Жека Савин простой приспособленец, который переобувается в те позиции, которые одобряются большинством. А большинство, как правило всегда пребывает в неведении истины.
Неистово плюсую. Прям в точку.
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adamx
Ответ Владимир Самсонов
Точку зрения властей Украины на сложившуюся ситуацию. Без всякой критической оценки и мнения другой стороны. Классическая пропаганда. И да на российском телевидении занимаются тем же самым.
Там было интервью с 4 футболистами. О том, как ик футболисты относятся ко всей этой ситуации.
Там про властей украины вообще ни слова вроде не было. 4 отдельных личности - каждый рассказал о том, что делает в той ситуации, что сложилась с февраля 2022..
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RSM-1930
Что такое 50 тыс? Нужна конфискация имущества Савина и его родственников. И штраф сколько за него платило гос-во в футбольной школе, вернуть всю зарплату что он получал в госклубах итд
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rospierdolator
Ответ TOMSK
С пиявками, что присосались к трубе, мы знаем что делать. И Савин явно не из их числа!
Согласен. Савин к другому органу присосался...
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Футбол_с_Калуцким
Ответ Togliattinec
то есть одна из причин боевых действий РФ - это украинские боевики в Чечне? А что тогда не наносят удары по Саудовской Аравии, из которой было внушительное число террористов на Кавказе? Духа не хватает, по ходу)
То-есть, если саудовская аравия отправила террористов в чужую страну, вы считаете, что все должны так делать?

То-есть, если в мире есть насильники и убийцы, вы считаете, что у вас появляется моральное право поступать так же?
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Togliattinec
Ответ Егор Параскун
Я рад, что Ремарк очернял нацизм, но делал он это за пределами Германии, и вряд ли сильно помог немцам. Кроме того, он оставил в Германии свою семью, которая пострадала. А Ремарк нет. И как его воспринимать? Так же и Ростропович проповедовал праведную демократию, но за пределами СССР.
Эрнест Тельман остался - сильно он немцам помог? Пастор Нимеллер сильно помог?

Ремарк оставил семью, или они отказались уехать с ним?

Откуда у вас этот максимализм, что бороться с врагом надо лицом к лицу. Условный Солженицын для развала СССР сделал много больше любого борца внутри СССР, который в психушке лежал под присмотром КГБ.
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Футбол_с_Калуцким
Ответ Irina Kalacheva
Болтаете всякую чепуху, а в эту минуту возможно погибли такие молодые ребята. Сотнями....
А это тут при чем? Факт гибели солдат дает право Савину лгать?
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Футбол_с_Калуцким
Ответ Денис Давыдов
Ай яй яй, как нехорошо, что его мнение отличается от расеянского
То есть, когда мнение совпадает с гос.пропагандой, вас все устраивает?
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ivannumber1
Из той же оперы, что и Птушкин. И тот и другой, умеют делать только контент для ютуба, не более того.

Однако, когда Птушкина спросили, почему ты 8 лет молчал про Луганск, из которого он сам же сбежал в Киев, на что он ответил: "Я восемь лет путешествовал!". Театр, занавес.

Гордиться тут нечем. Самообман и розовые очки, это в миллионах миль от правды. Жека Савин простой приспособленец, который переобувается в те позиции, которые одобряются большинством. А большинство, как правило всегда пребывает в неведении истины.
+1
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+1
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Денис Давыдов
Ответ Футбол_с_Калуцким
А Савин гордится своим видео про Украину, где 99 процентов сказанного полностью повторяют госпропаганду с украинского телевидения. Где он видео прилетов по Донецку выдавал за обстрелы Киева. Где Ярмоленко, живший тогда в Лондоне, на миллионную зарплату, рассказывал, как хорошо живется простому украинскому народу при президенте Зеленском? Уровень Савина - это уровень Соловьиного помета, просто политическая позиция немного другая. Поэтому "эта другое, понимать надо".
Ай яй яй, как нехорошо, что его мнение отличается от расеянского
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Irina Kalacheva
Ответ Футбол_с_Калуцким
А Савин гордится своим видео про Украину, где 99 процентов сказанного полностью повторяют госпропаганду с украинского телевидения. Где он видео прилетов по Донецку выдавал за обстрелы Киева. Где Ярмоленко, живший тогда в Лондоне, на миллионную зарплату, рассказывал, как хорошо живется простому украинскому народу при президенте Зеленском? Уровень Савина - это уровень Соловьиного помета, просто политическая позиция немного другая. Поэтому "эта другое, понимать надо".
Болтаете всякую чепуху, а в эту минуту возможно погибли такие молодые ребята. Сотнями....
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Otto Kretschmer
Ответ Владимир Самсонов
Савин снял реально пропагандистский выпуск. Очень странно, если он этого не понимает.
Плохосмонтированный фейк, полагаю его просто использовали друзья из незалежной, он вписался по своему скудоумию.
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Егор Параскун
Ответ Togliattinec
Ремарк что сделал? Егор, вы видимо столкнулись со Скоттом Стивенсом на льду, иначе я не могу объяснить эти пассажи. Ремарк очернял нацизм во всех своих выступлениях и интервью, и так как он был медийным известным лицом, к его мнению прислушивались. Ремарк решил уехать? Не его вытравили, а он просто так взял и уехал? Да вы хуже иезуита рассуждаете. Так вы не ответили: Ремарк и Ростропович - клоуны по вашему, верно?
Я рад, что Ремарк очернял нацизм, но делал он это за пределами Германии, и вряд ли сильно помог немцам. Кроме того, он оставил в Германии свою семью, которая пострадала. А Ремарк нет. И как его воспринимать?

Так же и Ростропович проповедовал праведную демократию, но за пределами СССР.
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Владимир Самсонов
Ответ adamx
А что он пропагандировал?
Точку зрения властей Украины на сложившуюся ситуацию. Без всякой критической оценки и мнения другой стороны. Классическая пропаганда. И да на российском телевидении занимаются тем же самым.
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Otto Kretschmer
Ответ Mr. Voronoi
Сдам паспорт хоть завтра, куда идти?
К мусоропроводу.
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Otto Kretschmer
Ответ TOMSK
Когда вернуться решит, то бегать уже вы будете!
От кого?
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Владимир Самсонов
Ответ adamx
И что дальше? В тот момент еще можно было говорить о своей точке зрения. Это сейчас пропаганда по ТВ круглые сутки и ограничения, вплоть до уголовки, на публичные мнения введены.
Это не точка зрения, это именно пропаганда с сознательным замалчиванием фактов.
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Togliattinec
Ответ Егор Параскун
Ремарку не нравился нацисты, и он решил ухеать. Так сказать, отборолся. Ростроповичу не нравился СССР, нравился Солженицын, он уехал. В чем борьба за свои идеалы? Ну окей, Ростропович таки успел отметиться поддержкой Ельцина в деле разрушения ненавистного СССР, но Ремарк то что сделал?)
Ремарк что сделал? Егор, вы видимо столкнулись со Скоттом Стивенсом на льду, иначе я не могу объяснить эти пассажи.

Ремарк очернял нацизм во всех своих выступлениях и интервью, и так как он был медийным известным лицом, к его мнению прислушивались.

Ремарк решил уехать? Не его вытравили, а он просто так взял и уехал? Да вы хуже иезуита рассуждаете.

Так вы не ответили: Ремарк и Ростропович - клоуны по вашему, верно?
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