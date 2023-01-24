Савин о деле за дискредитацию ВС РФ: «Редкий случай, когда горжусь собой»
Евгений Савин отреагировал на то, что на него завели дело о дискредитации ВС РФ.
«Всем салют!!!! Редкий случай, когда горжусь собой», – написал бывший футболист, опубликовав текст новости о возбуждении дела.
Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы рассмотрит протокол в отношении Савина, которому вменили дискредитацию ВС РФ. Протокол в отношении Евгения был зарегистрирован в суде 23 января. Дата заседания пока не назначена.
Савину вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.
В 2022 году блогер сделал видео с участием украинских футболистов Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.
На следующий день клубу Евгения Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба».
Вскоре Савин покинул Россию, а команду перевез на Кипр.
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Ну, то-есть, вы скатились до уровня "а вы посмотрите американцы тоже бомбят другие страны", значит и России можно...
К чему ваши непонятные вопросы, могу узнать?) К какому из моих тезисов они относятся?
Вот ты журналист и поехал брать интервью - твоих фактов там вообще быть не должно. Ты должен раскрыть личностью интервьюируемого. Его отношение к какой-то теме.
Там про властей украины вообще ни слова вроде не было. 4 отдельных личности - каждый рассказал о том, что делает в той ситуации, что сложилась с февраля 2022..
То-есть, если в мире есть насильники и убийцы, вы считаете, что у вас появляется моральное право поступать так же?
Ремарк оставил семью, или они отказались уехать с ним?
Откуда у вас этот максимализм, что бороться с врагом надо лицом к лицу. Условный Солженицын для развала СССР сделал много больше любого борца внутри СССР, который в психушке лежал под присмотром КГБ.
Однако, когда Птушкина спросили, почему ты 8 лет молчал про Луганск, из которого он сам же сбежал в Киев, на что он ответил: "Я восемь лет путешествовал!". Театр, занавес.
Гордиться тут нечем. Самообман и розовые очки, это в миллионах миль от правды. Жека Савин простой приспособленец, который переобувается в те позиции, которые одобряются большинством. А большинство, как правило всегда пребывает в неведении истины.
Так же и Ростропович проповедовал праведную демократию, но за пределами СССР.
Ремарк очернял нацизм во всех своих выступлениях и интервью, и так как он был медийным известным лицом, к его мнению прислушивались.
Ремарк решил уехать? Не его вытравили, а он просто так взял и уехал? Да вы хуже иезуита рассуждаете.
Так вы не ответили: Ремарк и Ростропович - клоуны по вашему, верно?