отреагировал на то, что на него завели дело о дискредитации ВС РФ.

«Всем салют!!!! Редкий случай, когда горжусь собой», – написал бывший футболист, опубликовав текст новости о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы рассмотрит протокол в отношении Савина, которому вменили дискредитацию ВС РФ. Протокол в отношении Евгения был зарегистрирован в суде 23 января. Дата заседания пока не назначена.

Савину вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

В 2022 году блогер сделал видео с участием украинских футболистов Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

На следующий день клубу Евгения Савина « » запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба».

Вскоре Савин покинул Россию, а команду перевез на Кипр.

«Выгорел от того, что пришлось уезжать изменником родины». Савин рассказывает про новую жизнь на Кипре