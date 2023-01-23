«Я не знаю, как они прорвались – настоящие самураи». Вагабонд о выбежавших на поле болельщиках после матча с SD Family

Теги болельщики 2Drots SD Family Олег Вагабонд 1XBET Media Football League Медиафутбол

Защитник 2Drots Олег Вагабонд прокомментировал выход болельщиков на поле после победы «дротов» над SD Family (2:0) на турнире 1XBET Media Football League

«Если честно, с болельщиками получилось очень жестко!

Из нас такого никто не ожидал – в самом начале матча всех болельщиков старались забить на одну трибуну, под картинку. И концентрация в какой-то момент стала слишком большой, поэтому их, видимо, распустили, чтобы они рассредоточились по всему стадику. 

В итоге огромная часть болельщиков перешла на ту часть стадиона, где наши скамейки. Но, честно, все равно я удивлен, что они смогли прорваться, потому что работников полиции было очень много. Стюардов – не знаю, но именно полицейских была уйма, и как пацаны молодые прорвались – я не знаю. Это, видимо, реально настоящие самураи, у которых нет цели – есть только путь», – сказал Вагабонд.

2Drots обыграли SD Family в главном матче 1-го тура 1XBET MFL. Слон и Крап забили по голу

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2 комментария

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Плотников Семен
Ответ **@#$НеКолюсь#@**
Он казахов от японцев не отличает?
Смысл в том, что у 2DROTS прозвища - самураи, они открыто себя позиционируют как самураи, это как условные МЮ - красные дьяволы. Также они называют самураями и своих болельщиков, которые, как раз выбегали на поле.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
**@#$НеКолюсь#@**
Он казахов от японцев не отличает?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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