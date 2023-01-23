«Я не знаю, как они прорвались – настоящие самураи». Вагабонд о выбежавших на поле болельщиках после матча с SD Family

Защитник 2Drots Олег Вагабонд прокомментировал выход болельщиков на поле после победы «дротов» над SD Family (2:0) на турнире 1XBET Media Football League.

«Если честно, с болельщиками получилось очень жестко!

Из нас такого никто не ожидал – в самом начале матча всех болельщиков старались забить на одну трибуну, под картинку. И концентрация в какой-то момент стала слишком большой, поэтому их, видимо, распустили, чтобы они рассредоточились по всему стадику.

В итоге огромная часть болельщиков перешла на ту часть стадиона, где наши скамейки. Но, честно, все равно я удивлен, что они смогли прорваться, потому что работников полиции было очень много. Стюардов – не знаю, но именно полицейских была уйма, и как пацаны молодые прорвались – я не знаю. Это, видимо, реально настоящие самураи, у которых нет цели – есть только путь», – сказал Вагабонд.

2Drots обыграли SD Family в главном матче 1-го тура 1XBET MFL. Слон и Крап забили по голу