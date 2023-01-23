Игрока Konoha дисквалифицировали за расистские высказывания его подруги. Она назвала его соперников обезьянами

Девушка футболиста Konoha Дастана Мамырбека оскорбила игроков Top Team на турнире 1XBET Media Football League.

«Дастан хорошо сыграл, просто поставили больших обезьян. Конечно, рядом с Дастаном поставили черных негров. Конечно, они постарше, а наши все маленькие.

Ну, ладно, пойдет, отдали мы победу гостям. Запомним – мы когда-то приедем в Кыргызстан», – сказала девушка.

Футболист репостнул данное видео у себя в соцсетях. Дисциплинарный комитет 1XBET MFL дисквалифицировал его за грубые высказывания на расовой почве.

Турнир в Казахстане уже стартовал. Все матчи проходят на «Астана Арене».

В первом туре Konoha уступил Top Team (0:1).

Результаты первого тура 1XBET Media Football League.