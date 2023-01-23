Капитан «Амкала» Андрей Сибскана иронично высказался о минусах турнира 1XBET Media Football League.

«Итак, потрясающий турнир на очень крутом стадионе. Ребята играли в тепле, несмотря на то, что сейчас погода в Казахстане очень отрицательная, а турнир крутой.

А призовой фонд – целый один миллион, ну, тенге, конечно, на русские рубли это не так много. даже с такими деньгами в казино не пойти. Но тем не менее призовой фонд есть, есть за что рубиться, ребята это и делали.

Трансляция была организована просто великолепно, уже в самом начале были использованы новые технологии – специальное зависание трансляции, что погружает людей в очень детальное изучение состава 2Drots.

Минут пять людям пришлось посидеть и поизучать новые трансферы, а имена игроков SD знают во всем мире, поэтому их и не показали. Мы знаем, что там играют экс-футболисты «Амкала» Витя Блатов и Крап старший. (Трансляция зависала на несколько минут, а состав SD так и не был показан – прим. Sports.ru)

Людей было не так много, обещали 15 тысяч, но с реальностью не совпадает. Такое случается, мужик слово дал – мужик слово забрал, потому что люди и так получили прекрасное шоу.

Еще раз упомяну звуковое погружение – звуковое сопровождение, сейчас я постараюсь кайфануть невероятно. Рука непроизвольно тянется к сердцу, чтобы переживать эти моменты – реально, потрясающее нововведение, можно даже похлопать, если выживешь, конечно.

В перерыве было 10-15 минут отличной рекламы. Просто как в телеке напихали – целая бочка различных рекламных роликов. Сиди и смотри, любимый зритель», – сказал Сибскана.

Турнир в Казахстане уже стартовал. Все матчи проходят на «Астана Арене».

В первом туре 2Drots обыграли (2:0).

Все результаты первого тура 1XBET Media Football League.