Эдамс о Карате: «Переход в «Амкал» не принимаю, но это не значит, что с ним теперь нельзя общаться»

Капитан 2Drots Эдамс прокомментировал переход форварда Карата в «Амкал».

– Для тебя Карат – предатель? Ты не уважаешь такой поступок?

– Да нет такого. По-футбольному я могу его понять. Переход в «Амкал» – не принимаю.

Но если человек перешел в другую команду, это не значит, что с ним нельзя теперь общаться. Мы с Каратом так же общаемся.

– Ты на месте Карата перешел бы?

– Мне кажется, так тяжело судить. Если бы и так далее. Но нет.

– Ты себя не видишь в «Амкале» в будущем?

– Нет. Я буду в 2Drots, пока не пойму, что я тут не нужен, – сказал Эд.