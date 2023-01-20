Эдамс о Карате: «Переход в «Амкал» не принимаю, но это не значит, что с ним теперь нельзя общаться»
Капитан 2Drots Эдамс прокомментировал переход форварда Карата в «Амкал».
– Для тебя Карат – предатель? Ты не уважаешь такой поступок?
– Да нет такого. По-футбольному я могу его понять. Переход в «Амкал» – не принимаю.
Но если человек перешел в другую команду, это не значит, что с ним нельзя теперь общаться. Мы с Каратом так же общаемся.
– Ты на месте Карата перешел бы?
– Мне кажется, так тяжело судить. Если бы и так далее. Но нет.
– Ты себя не видишь в «Амкале» в будущем?
– Нет. Я буду в 2Drots, пока не пойму, что я тут не нужен, – сказал Эд.
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