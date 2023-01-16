Егоров о Ковале и Карате: «2Drots брали лидера «Амкала» – «Амкал» взял баночника 2Drots»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров сравнил трансферы Александра Коваля из «Амкала» в 2Drots и Владислава Коротаева из 2Drots в «Амкал».

«Про Карата сказал все по факту. «Дроты» брали лидера «Амкала», «Амкал» взял баночника «дротов». Заиграет и станет звездой – буду рад за него. Но мы, например, Каратом не интересовались. По игровым причинам. Возможно, ошибочно. Парень он приятный.

Но «Амкала» – вообще очень ранимый клуб. Осознанно напичкав свой сквад токсиками, которые имеют минимальное отношение к истории проекта, пацаны очень переживают, когда легкая токсичность касается их самих. Причем, максимально легкая, в формате рассуждения.

Сразу создаются мифы о ненависти и пропагандируется серьезная эскалация. Что для медийного футбола само по себе смешно», – написал Егоров.

Ранее на своем ютуб-канале Егоров заявил: «очень хочется, чтобы Карат заиграл в «Амкале», но существует серьезная вероятность, что он просто станет разменной медиа-монетой».