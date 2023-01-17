Защитник « » Георгий Тигиев высказался о нападающем «Амкала» Владиславе Коротаеве.

«Наверное, не только меня ########## (надоели) новости об этом футболистике – Каратике, который думает, что он ###### (очень хороший) какой футболист. Можешь жопу закрыть и начать тренироваться?

Выйди и докажи все на футбольном поле, а не ####### (говори) [Дмитрию] Егорову, что у тебя результативность ###### (очень хорошая) какая. Ты уже надоел, отвечаю. Везде твое лицо, что-то комментируешь постоянно.

Заткнись, ты уже вымораживаешь. Честно, знать про тебя не знал кто ты и что ты, из новостей узнал, что такой человек существовал в 2Drots», – недоволен Тига.

Ранее Карат перешел из 2D в «Амкал».