Тигиев – Карату: «Уже ########## новости об этом футболистике – Каратике. Можешь жопу закрыть и начать тренироваться?»

Теги Георгий Тигиев Амкал 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Карат Медиафутбол

Защитник «БроукБойз» Георгий Тигиев высказался о нападающем «Амкала» Владиславе Коротаеве.

«Наверное, не только меня ########## (надоели) новости об этом футболистике – Каратике, который думает, что он ###### (очень хороший) какой футболист. Можешь жопу закрыть и начать тренироваться?

Выйди и докажи все на футбольном поле, а не ####### (говори) [Дмитрию] Егорову, что у тебя результативность ###### (очень хорошая) какая. Ты уже надоел, отвечаю. Везде твое лицо, что-то комментируешь постоянно.

Заткнись, ты уже вымораживаешь. Честно, знать про тебя не знал кто ты и что ты, из новостей узнал, что такой человек существовал в 2Drots», – недоволен Тига.

Ранее Карат перешел из 2D в «Амкал».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxximus
Каратик, Тига...автор новости видимо должна быть Криба 😂
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий