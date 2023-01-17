Карат – Егорову: «Хоть я и баночник, но в «Броуках» есть игрок, кто приблизился к моей результативности?»

Нападающий «Амкала» Владислав Коротаев прокомментировал слова Дмитрий Егоров о сравнении перехода Карата с трансфером Александра Коваля.

Президент «БроукБойз» назвал 23-летнего форварда «баночником «дротов».

«Дорогой, Дима Егоров! Я, конечно, все понимаю, но тебе не кажется, что у тебя даже не интересовались на тот счет, хотел бы ты видеть меня в твоей команде или нет.

Начнем с того, хоть я и баночник, но в твоей команде есть хоть один игрок, который за столь малый промежуток времени, проведенный на поле, приблизился к моей результативности? «Прикреплю фото».

Макей (Даниил Макеев, нападающий «Броуков» – прим. Sports.ru), да, хорош, но учитывая сколько сыграл на поле он и я, разница ощутима.

Не надо, пожалуйста, говорить о том, что я нахер никому не нужен, уж тем более вам. А «Амкал» решил просто «насолить» дротам», – написал Карат.