«Марадона лучше Месси играл в футбол». Губерниев об аргентинцах

Дмитрий Губерниев сравнил Лео Месси и Диего Марадону.

– Лео Месси – лучший спортсмен в 2022 году?

– На данный момент? Ну, наверное, да.

– Марадона или Месси?

– Я за Марадону. Он лучше играл в футбол. Я видел и того, и другого, я за Марадону.

Я понимаю, что меня многие проклинают. В споре Роналду и Месси я был за Криштиану, но сейчас я действительно убедился в том, что Месси величавее, так скажем. Его величие неоспоримо.

Но если сравнивать двух гениев, Марадону и Месси, еще раз говорю – и того, и другого я видел на футбольном поле, мой кумир Марадона.

Марадона лучше Лионеля Месси играл в футбол. С моей скромной точки зрения будущего вратаря «Броуков».

– Месси – это стабильность. Марадона же все равно играл вспышками.

– Какая разница? Я говорю про игру в футбол, – сказал комментатор «Матч ТВ».