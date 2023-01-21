«Марадона лучше Месси играл в футбол». Губерниев об аргентинцах

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу телевидение Диего Марадона Дмитрий Губерниев Матч ТВ Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Губерниев сравнил Лео Месси и Диего Марадону.

– Лео Месси – лучший спортсмен в 2022 году? 

– На данный момент? Ну, наверное, да.

– Марадона или Месси?

– Я за Марадону. Он лучше играл в футбол. Я видел и того, и другого, я за Марадону. 

Я понимаю, что меня многие проклинают. В споре Роналду и Месси я был за Криштиану, но сейчас я действительно убедился в том, что Месси величавее, так скажем. Его величие неоспоримо. 

Но если сравнивать двух гениев, Марадону и Месси, еще раз говорю – и того, и другого я видел на футбольном поле, мой кумир Марадона.

Марадона лучше Лионеля Месси играл в футбол. С моей скромной точки зрения будущего вратаря «Броуков».

– Месси – это стабильность. Марадона же все равно играл вспышками.

– Какая разница? Я говорю про игру в футбол, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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83 комментария

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yrok77
Ответ MUthebest
Не представляю как нужно было играть, чтобы быть лучше Месси
Как Роналду
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yrok77
Ответ Я Гражданин Мира
Дриблинги и обьводки Месси не с чем и не с кем не сравниться!
А штанги?
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Игорь Климов
Лео Месси обладает гениальным футбольным интеллектом, лучшим за всю историю.
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Артём Иванов
Ответ yrok77
Сходи передерни на его плакат
Юрок, у тебя реально какие-то психологические проблемы после победы Лео на ЧМ. Я ведь не трогаю никого из адекватных, а ты постоянно выискиваешь мои комментарии. Сходи к психологу, может, поможет тебе.
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Я Гражданин Мира
Ответ yrok77
Да и вообще месси бог
Поправлю я вас не много
Месси конечно всё таки не бог.
Месси всего лишь Гений футбола в одном экземпляре.
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yrok77
Ответ Айлин 1990
Где был в плей-офф Мбапе??? Против Марокко и Англии???? А Месси в 35 лет забил во всех матчах ПЛЕЙ-ОФФ и тащил сборную. Поменяй местами игроков, Мбапе в Аргентину а Месси в Францию. С Мбапе Аргентина не прошёл бы дальше 1/8. А Месси с Франции выиграл бы ЧМ без всяких нерв.
Сколько с пенальти?
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yrok77
Ответ Zidan GOAT
Ты явно далёк от футбола, раз не видел какое влияние на игру оказывал в 2006 Зидан, никто в истории так не тащил на мундиалях, никто
Мессибои вообще в целом далеки от футбола, для них существует только один человек
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Айлин 1990
Ответ Чумасик
Да в гробу видали все эти твои голы и голевые. Это с какого хрена ты решил, что статистика важнее всего? Любой, кто видел игру Марадоны однозначно поставит его выше Месси со всеми его титулами и победами.
Что ты делаешь в гробу??)))
Я не собираюсь переписываться с мертвыми. Не пеши мне.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Шах и мат, глоры Леонида Пепси.
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moldfan
Закинул фразу, которая не значит ровным счетом ничего. И подытожил, ну ведь и так понятно что я имею ввиду.

Что конкретно делал Марадонна лучше пикового Месси, чтобы можно было сказать, что он играл в футбол лучше ?

Это настолько разнообразная игра, Квинси Оусу Абеи, мог в одиночку намотать 4 игроков. Роберт Левандовский, так не может. Значит ли это что Квинси Аусу Обеи лучше играет в футбол ?

А если Левандовский забивает огромное количество голов, играет ли он в футбол лучше условного Зидана ?
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yrok77
Ответ Артём Иванов
Продолжаем наблюдать за подгарающими хейтерами)) Ещё раз для особо недалёких напишу, почему Лео однозначно заслуживает MVP ЧМ 2022. Месси выделялся или откровенно тащил во всех матчах плей-офф, забил важнейшие голы, когда у команды игра вообще не шла (Мексика, Австралия), забил оба послематчевых пенальти, получил самую высокую среднюю оценку от whoscored на ЧМ и, в конце концов, стал чемпионом мира. И ещё, Лео был настоящим капитаном. Партнёры бились в том числе за него, а Скалони сказал, что ещё не видел игрока, так влияющего на команду. Это в том числе помогло Аргентине взять Кубок Мира. Поэтому по совокупности, да, лучший игрок ЧМ. Хотя я признаю, что Мбаппе отстал совсем чуть-чуть.
Сходи передерни на его плакат
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Oleg
Ответ Zidan GOAT
Зидан-2006? Ты серьезно? Лучший перформанс в истории мундиалей ты сейчас назвал ограблением? Ахаха
Действительно лучший перфоманс, когда подвел команду, страну и как малолетний гопник среагировал на провокацию.
Лучше перфоманса не придумаешь)
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yrok77
Ответ Zidan GOAT
Зидан-2006? Ты серьезно? Лучший перформанс в истории мундиалей ты сейчас назвал ограблением? Ахахах поменяй ник пожалуйста
С фанбоями гнома бесполезно вести диалог, они отбитые. Когда ответить по существу не могут, то в черный список закидывают
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Игорь Климов
Ответ Чумасик
Да в гробу видали все эти твои голы и голевые. Это с какого хрена ты решил, что статистика важнее всего? Любой, кто видел игру Марадоны однозначно поставит его выше Месси со всеми его титулами и победами.
Я видел много игр Марадоны, и могу признать, что Месси его превосходит.
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Oleg
Месси и Марадона по игре практически идентичны.
По достижениям Месси ушел далеко вперед, поэтому в историческом масштебе Лео первый.

Губерниева упрекать, убеждать не надо, для него Марадона кумир и тут уже работает не логика а эмоцит.
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Максат Жабиров
Губерниев не понимает футбол и хоккей. Он что лучше разбирается чем Капелло, Хиддинк, Венгер, и многие другие. Он отрицая действительное, делает себе рекламу. Так что не обращайте внимание на него.
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yrok77
Ответ Я Гражданин Мира
Я считаю пустое трата времени обсуждать эту вопроса. Месси во всём лучше ВСЕХ! И это обсуждение не подлежит!!!
Да и вообще месси бог
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Игорь Климов
Ответ Greywolf666
Губер прав, Марадона лучше, видел их тоже обоих. гном где то рядом, но до Марадоны и его величия далеко. Это мотор команды был. Гном как всегда ни о чем.
Месси практически по всем показателям уже превзошёл Марадону, хоть я и начал ранее болеть за сборную Аргентины из-за Марадоны.
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Игорь Климов
Ответ AnMe
Вот это обидно очень сильно! В его пиковую карьеру он мог бы выиграть, как и Марадона. Только вот Месси не повезло, что бестолковый Марадона с его нулевыми качествами тренера взял угробил сборную. Кстати, он так и отзывался о Скалони, когда его назначили тренером, что ему максимум мотоциклистов тренировать. Это уже говорит о многом. Все так печалятся, что Марадона не увидел, как Месси выиграл. Вот и хорошо, что не увидел. Думаю многим бы настроение подпортил
Очевидный факт, что Марадона был противоречивой личностью.
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Andreas Soffliggare
Ответ Айлин 1990
В чем Марадона лучше Месси??? Кто может это объяснить по фактам?? По каким параметрам он лучший??? В статистике?? По титулам?? По голам?? По голевым?? По победам?? В дриблинге?? По обводкам??? По голам и ассистам в сборной??? Или по статистике и по победам на ЧМ??? Не поверите, по всем этим вопросам, Месси с отрывом лучший. Есть доказательства.
На мой взгляд, во всем, что качается техники работы с мячом, Месси лучше Марадоны. Он просто волшебник.
Но футбол - командная игра.
Марадона с большим отрывом лучше Месси, как лидер команды. Если бы Месси обладал таким же характером, думаю, у него был бы уже не один кубок мира.
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AnMe
Ответ Экспертное мнение
Марадона тоже завидовал Месси, это очевидно. Есть ощущение, что именно поэтому он авторитетом продавил себя на пост тренера в 2010 году, видя пикового Месси, и чтобы примазаться к успеху, если вдруг Аргентина победит на турнире. В итоге аргентинская федерация его назначением убила время самого лучшего Месси в карьере.
Вот это обидно очень сильно! В его пиковую карьеру он мог бы выиграть, как и Марадона. Только вот Месси не повезло, что бестолковый Марадона с его нулевыми качествами тренера взял угробил сборную. Кстати, он так и отзывался о Скалони, когда его назначили тренером, что ему максимум мотоциклистов тренировать. Это уже говорит о многом. Все так печалятся, что Марадона не увидел, как Месси выиграл. Вот и хорошо, что не увидел. Думаю многим бы настроение подпортил
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Loko
Ответ Брат Заремы
Маслаченко лучше Губерниева комментировал футбол. Хотя не,любой комментатор лучше Губерниева комментировал футбол.
Когда транслировали чемпионат мира 1978 года Маслаченко выдал "перл": "Поле пострижено ромбическими кругами".
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Loko
Когда на экране появляется "биатлонный комментатор" я
переключаю на другой канал.
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Экспертное мнение
Ответ GullitRuud
Вы простите не понимаете о чём говорите . Вратарь тоже не забивает голы , но вот Мартинес взял две серии пенальти и сделал Аргентину чемпионом мира в конкретном турнире он герой с нулём забитых голов .. чудо правда ..)))
Ни Месси, ни Марадона не играли в одиночку. "Вы простите не понимаете о чём говорите" - это ты себе адресуешь, дилетант, от нечего ответить?
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Экспертное мнение
Ответ AnMe
Учитывая что сам Марадона хоть и восхищался им, но и очень часто противоречиво завидовал ему по его комментариям, то это уже многое значит😁 Но людей ведь не убедишь, все верят тому, какой образ сам себе создал человек. Вот вы будете тем же фанатам Роналду объяснять, что Лео очень давно его превзошел, но они будут это отрицать из-за созданного в голове образа. Но факт же остаётся фактом. Вот и спорить о величии просто нет смысла, тк каждый будет думать об образе в слове голове, а не действительности
Марадона тоже завидовал Месси, это очевидно. Есть ощущение, что именно поэтому он авторитетом продавил себя на пост тренера в 2010 году, видя пикового Месси, и чтобы примазаться к успеху, если вдруг Аргентина победит на турнире. В итоге аргентинская федерация его назначением убила время самого лучшего Месси в карьере.
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