«Марадона лучше Месси играл в футбол». Губерниев об аргентинцах
Дмитрий Губерниев сравнил Лео Месси и Диего Марадону.
– Лео Месси – лучший спортсмен в 2022 году?
– На данный момент? Ну, наверное, да.
– Марадона или Месси?
– Я за Марадону. Он лучше играл в футбол. Я видел и того, и другого, я за Марадону.
Я понимаю, что меня многие проклинают. В споре Роналду и Месси я был за Криштиану, но сейчас я действительно убедился в том, что Месси величавее, так скажем. Его величие неоспоримо.
Но если сравнивать двух гениев, Марадону и Месси, еще раз говорю – и того, и другого я видел на футбольном поле, мой кумир Марадона.
Марадона лучше Лионеля Месси играл в футбол. С моей скромной точки зрения будущего вратаря «Броуков».
– Месси – это стабильность. Марадона же все равно играл вспышками.
– Какая разница? Я говорю про игру в футбол, – сказал комментатор «Матч ТВ».
Месси конечно всё таки не бог.
Месси всего лишь Гений футбола в одном экземпляре.
Я не собираюсь переписываться с мертвыми. Не пеши мне.
Что конкретно делал Марадонна лучше пикового Месси, чтобы можно было сказать, что он играл в футбол лучше ?
Это настолько разнообразная игра, Квинси Оусу Абеи, мог в одиночку намотать 4 игроков. Роберт Левандовский, так не может. Значит ли это что Квинси Аусу Обеи лучше играет в футбол ?
А если Левандовский забивает огромное количество голов, играет ли он в футбол лучше условного Зидана ?
Лучше перфоманса не придумаешь)
По достижениям Месси ушел далеко вперед, поэтому в историческом масштебе Лео первый.
Губерниева упрекать, убеждать не надо, для него Марадона кумир и тут уже работает не логика а эмоцит.
Но футбол - командная игра.
Марадона с большим отрывом лучше Месси, как лидер команды. Если бы Месси обладал таким же характером, думаю, у него был бы уже не один кубок мира.
переключаю на другой канал.