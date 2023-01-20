Губерниев о драках в медиафутболе: «Надо себя контролировать. Например, если ты с микрофоном, нужно аккуратнее говорить – особенно про вратарей»

рассказал, как относится к дракам и конфликтам в медиафутболе.

«Драки – это вообще плохо. А перепалки – это святое. Милые бранятся – только тешатся.

Иногда это на грани фола, но, мне кажется, важно эту красную линию не переходить.

Меня здесь огорчает реакция некоторых известных в прошлом [профессиональных] футболистов, которые в медиафутболе ведутся на все эти истории.

Ты должен постоянно ощущать себя под колпаком, постоянно себя контролировать. Например, если на тебе микрофон, ты должен аккуратнее говорить – особенно про вратарей.

Я вот так ошибся 12 лет назад, а это до сих пор вспоминают. Это даже не великие косяки, а золотой фонд ютуба», – сказал комментатор «Матч ТВ».