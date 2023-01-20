Губерниев о драках в медиафутболе: «Надо себя контролировать. Например, если ты с микрофоном, нужно аккуратнее говорить – особенно про вратарей»

Теги телевидение Дмитрий Губерниев Матч ТВ Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к дракам и конфликтам в медиафутболе.

«Драки – это вообще плохо. А перепалки – это святое. Милые бранятся – только тешатся.

Иногда это на грани фола, но, мне кажется, важно эту красную линию не переходить.

Меня здесь огорчает реакция некоторых известных в прошлом [профессиональных] футболистов, которые в медиафутболе ведутся на все эти истории.

Ты должен постоянно ощущать себя под колпаком, постоянно себя контролировать. Например, если на тебе микрофон, ты должен аккуратнее говорить – особенно про вратарей.

Я вот так ошибся 12 лет назад, а это до сих пор вспоминают. Это даже не великие косяки, а золотой фонд ютуба», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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8 комментариев

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Lunatic Insane
«Я могу лишь извиниться. То, что предназначалось для ушей моего коллеги, разошлось по всему Советскому Союзу. Идиоматические выражения – это плохо в эфире… Я говорил про вратаря сборной Дании. Там разве что-то было про вратаря "Зенита"? Ему ещё надо место в основе завоевать.» (с)
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Dmitry Orlov
Ответ Никита Степанов
Также губерниев: Малафеев - говно
Вот по таким комментариям, как твой, и палятся те, кто дальше заголовка не читает.
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Алекс
Майонезный тогда попал ногами в жир, заднюю включил, пройдоха губошлепный..
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Alex Titov
Ответ Никита Степанов
Также губерниев: Малафеев - говно
Да видно же , что троллит
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Никита Степанов
Также губерниев: Малафеев - говно
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MosesPray
А он смешной
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Sevuska
Губи очередной косяк забил 😎
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Trash Talking
Настолько ошибся, что насколько я понимаю, до сих пор не комментировал ни одного футбольного события после своего ляпа
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