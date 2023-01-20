Губерниев о дебюте в медиафутболе: «Я же знаменитый вратарь и специалист по вратарям. Готовлюсь. Какой номер возьму? 69-й подойдет»

Теги телевидение Дмитрий Губерниев Матч ТВ ахахаха Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Губерниев рассказал, когда дебютирует на воротах «БроукБойз».

Комментатор «Матч ТВ» должен был сыграть за клуб Winline Медиалиги еще осенью прошлого года, но по разным причинам его дебют откладывался.

– Как ваше плечо?

– Плечо уже лучше. Я его выбил, оказывается, на место мне его поставил хороший доктор.

Я надеюсь, когда закончится биатлонный сезон, я приду сначала на тренировку, покажу в «Броуках» свое вратарское мастерство.

Мое сердце по-прежнему принадлежит этой блистательной команде. Еще ни с одним клубом я не был связан так долго и, что характерно, совершенно бесплатно.

Надеюсь, что вернусь в строй. Я же знаменитый вратарь и специалист по вратарям. Готовлюсь.

– Какой номер хотели бы взять?

– Мне кажется, 69-й подойдет. Кто понимает, тот поймет. 69 – это прекрасно, – сказал Губерниев.

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28 комментариев

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Артур Хайбрахманов
Ответ Al561
набери в ютюбе "Губерниев матерится в прямом эфире в перерыве матча"
Эта мысль конечно первой в голову пришла. Но номер его не помню, загуглил. В Зените 16. В сборной 12 и 1. В общем понятно, что ничего непонятно.
Спасибо.
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Grim Reaper 2100
Ответ JealousNobody
Что-то кринж какой-то
Кринж - это пирожное ? Вы иностранец ? На каком это языке ?
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Melnikov1968
Плечо выбил, когда с палками ходил?
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Илья Сутурин
Ответ Ебздрогыч
Также в команде готовится дебютировать Георгий Черданцев. Он тоже возьмет 69 номер. Кто понимает, тот поймет.
Какие 69? Им только карий глаз дают)))
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apossym
Ответ Evgeny Trifonov
С веслом в воротах стоять будет?
Или с винтовкой
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Башлам095
Знатный лизун!
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Новый тренер ФК Спартак
69 типа Губер + Чердак? Фу какая мерзость
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Александр Зубков
Губер себе льстит. 99 его номер
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ебздрогыч
Также в команде готовится дебютировать Георгий Черданцев. Он тоже возьмет 69 номер. Кто понимает, тот поймет.
Скорее, "6,9". Годовых процентов😏
+14
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+14
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Kit244098
Я - великий умывальник, знаменитый Мойдодыр.
Умывальников начальник и мочалок командир))
Зы. А с чего это Губер про шестьдесят девятую позу вспомнил? Кто знает?
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Al561
Ответ Артур Хайбрахманов
Можно мне пояснительную бригаду вызвать?
набери в ютюбе "Губерниев матерится в прямом эфире в перерыве матча"
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unai
Ответ Фут.Боль
03 бери номер.
Бурятия?
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Vova Jmur
Ответ Артур Хайбрахманов
Можно мне пояснительную бригаду вызвать?
поза это в сексе
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Al561
Зачетный троллинг)))
Где Губерниев и где футбол🤔 Главное что бы молча на воротах или за воротами стоял!
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Артур Хайбрахманов
Ответ Al561
Зачетный троллинг)))
Можно мне пояснительную бригаду вызвать?
+2
0
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иц а мэн
Как же губер хорош в постиронии
0
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JealousNobody
Что-то кринж какой-то
0
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В Питере Пять
Датская вратарская школа.
+5
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Kuzmichhh
Подлизывать он точно любит) Идеальный номер для него.
+12
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fedorbazaykin
Губерниев слишком сексуальный, чтобы его еще и с сексом ассоциировать
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Cruel Snake
Может 6 тёрка . Кто понимает, тот поймёт
0
-1
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Jan Paskel
Номер 0 этому господину
0
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Sevuska
А Губернёв - эротоман 😎
0
-1
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Ебздрогыч
Также в команде готовится дебютировать Георгий Черданцев. Он тоже возьмет 69 номер. Кто понимает, тот поймет.
+51
-1
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Al561
Зачетный троллинг)))
+30
-5
+25
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