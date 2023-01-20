Губерниев о дебюте в медиафутболе: «Я же знаменитый вратарь и специалист по вратарям. Готовлюсь. Какой номер возьму? 69-й подойдет»
Дмитрий Губерниев рассказал, когда дебютирует на воротах «БроукБойз».
Комментатор «Матч ТВ» должен был сыграть за клуб Winline Медиалиги еще осенью прошлого года, но по разным причинам его дебют откладывался.
– Как ваше плечо?
– Плечо уже лучше. Я его выбил, оказывается, на место мне его поставил хороший доктор.
Я надеюсь, когда закончится биатлонный сезон, я приду сначала на тренировку, покажу в «Броуках» свое вратарское мастерство.
Мое сердце по-прежнему принадлежит этой блистательной команде. Еще ни с одним клубом я не был связан так долго и, что характерно, совершенно бесплатно.
Надеюсь, что вернусь в строй. Я же знаменитый вратарь и специалист по вратарям. Готовлюсь.
– Какой номер хотели бы взять?
– Мне кажется, 69-й подойдет. Кто понимает, тот поймет. 69 – это прекрасно, – сказал Губерниев.
Спасибо.
Умывальников начальник и мочалок командир))
Зы. А с чего это Губер про шестьдесят девятую позу вспомнил? Кто знает?