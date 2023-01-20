Губерниев о медиафутболе: «Он станет ######, как Вторая лига, если будет скатываться в профессиональную нишу»

Дмитрий Губерниев не хочет, чтобы медийный футбол все больше напоминал профессиональный.

«Единственное, что мне сейчас не нравится в медиафутболе, – он превращается в плохую Вторую лигу.

Начиналось все здорово, когда играли непрофессионалы. А сейчас приходят футболисты, которые играли даже в РПЛ.

Активно начинают внедрять бывших или действующих очень хороших футболистов. И тогда любители вроде меня оказываются в неловком положении. И сама идея медиафутбола страдает.

Вот выйду я на воротах « », а против меня будут играть профессиональные футболисты – понятно, будет выше риск получить травму.

Меня лично и многих, думаю, это останавливает от участия в медиафутболе. Ты должен понимать, что играешь против таких же непрофессионалов, как ты.

Если медиафутбол будет дальше скатываться в профессиональную нишу, он будет таким же ######, как наша Вторая лига», – сказал комментатор « ».