Губерниев о медиафутболе: «Он станет ######, как Вторая лига, если будет скатываться в профессиональную нишу»

Теги телевидение Вторая лига Дмитрий Губерниев Матч ТВ Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Губерниев не хочет, чтобы медийный футбол все больше напоминал профессиональный.

«Единственное, что мне сейчас не нравится в медиафутболе, – он превращается в плохую Вторую лигу.

Начиналось все здорово, когда играли непрофессионалы. А сейчас приходят футболисты, которые играли даже в РПЛ.

Активно начинают внедрять бывших или действующих очень хороших футболистов. И тогда любители вроде меня оказываются в неловком положении. И сама идея медиафутбола страдает.

Вот выйду я на воротах «БроукБойз», а против меня будут играть профессиональные футболисты – понятно, будет выше риск получить травму.

Меня лично и многих, думаю, это останавливает от участия в медиафутболе. Ты должен понимать, что играешь против таких же непрофессионалов, как ты.

Если медиафутбол будет дальше скатываться в профессиональную нишу, он будет таким же ######, как наша Вторая лига», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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14 комментариев

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Фут.Боль
Академический гребец боится, что может неакадемически огрести и получить травму.
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Grishka
Ответ здоровяк
Ты должен понимать, что играешь против таких же непрофессионалов, как ты. --------------------------- Не вижу противоречия. Если кто-то из проф.футболистов скатился до МедиаЛиги - какой он профессионал тогда?
Так в медиалиге профессиональным игрокам платят в несколько раз больше, чем во второй лиге. Где-то на уровне команд нижней части таблицы ФНЛ.
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Forza
Ну нет. Все таки медиалиги- частные проекты, которые делаются на деньги частных инвесторов. Такие проекты, в отличии от второй лиги, заинтересованы в привлечении зрителей. А это принципиальный момент.

Я уверен, даже если просто только из футболистов второй лиги сделать медиафутбол, это все равно будет интересней, чем то что делает федерация( то есть ничего)
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Sekor
На самом деле здесь Губер вполне правильно говорит. Бывших профи не бывает. Кто сталкивался - тот поймет.
Это касается и футбола и любого другого вида спорта.
В командном виде спорта и в частности в футболе, 1-2 бывших профи это серьезнейшая фора. Про индивидуальные виды спорта, типа бокса, я вообще молчу.
+1
0
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Geo07
Салат майонезом не испортишь!
+1
0
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ALMANAC
###### выражается человечишка, который считает себя комментатором и мастером слова
+2
0
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jepp ebriloff
Плевать на медиафутбол, но сам губерниев 100% #####
+3
0
+3
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bet1972
Он каждый раз становится таким , когда ты его комментируешь
+1
0
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#SharkTeam
ну так то он прав. Фишка медиалиги ведь не в качестве футболистов. А на профессиональном уровне и РПЛ не сказать что шибко смотрибельна
+5
-1
+4
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-= Masteryuga =-
Когда уже начнут наказывать за употребление мата публичными личностями? прежде чем быть суверенными, собственные мозги нужно прочистить
0
-1
-1
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tommy_hell_trigger
Так он и есть полная #####
+2
-2
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Антон Абызов
Кто-нибудь воспринимает Губу как "хорошего" человека?
0
-2
-2
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здоровяк
Ты должен понимать, что играешь против таких же непрофессионалов, как ты.
---------------------------
Не вижу противоречия. Если кто-то из проф.футболистов скатился до МедиаЛиги - какой он профессионал тогда?
+16
-3
+13
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Ебздрогыч
Вот выйду я на воротах «БроукБойз», а против меня будут играть профессиональные футболисты – понятно, будет выше риск получить травму.

Видимо, психологическую
+5
-4
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