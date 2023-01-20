Губерниев о медиафутболе: «Он станет ######, как Вторая лига, если будет скатываться в профессиональную нишу»
Дмитрий Губерниев не хочет, чтобы медийный футбол все больше напоминал профессиональный.
«Единственное, что мне сейчас не нравится в медиафутболе, – он превращается в плохую Вторую лигу.
Начиналось все здорово, когда играли непрофессионалы. А сейчас приходят футболисты, которые играли даже в РПЛ.
Активно начинают внедрять бывших или действующих очень хороших футболистов. И тогда любители вроде меня оказываются в неловком положении. И сама идея медиафутбола страдает.
Вот выйду я на воротах «БроукБойз», а против меня будут играть профессиональные футболисты – понятно, будет выше риск получить травму.
Меня лично и многих, думаю, это останавливает от участия в медиафутболе. Ты должен понимать, что играешь против таких же непрофессионалов, как ты.
Если медиафутбол будет дальше скатываться в профессиональную нишу, он будет таким же ######, как наша Вторая лига», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Я уверен, даже если просто только из футболистов второй лиги сделать медиафутбол, это все равно будет интересней, чем то что делает федерация( то есть ничего)
Это касается и футбола и любого другого вида спорта.
В командном виде спорта и в частности в футболе, 1-2 бывших профи это серьезнейшая фора. Про индивидуальные виды спорта, типа бокса, я вообще молчу.
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Не вижу противоречия. Если кто-то из проф.футболистов скатился до МедиаЛиги - какой он профессионал тогда?
Видимо, психологическую