Губерниев о работе Загитовой на ТВ: «Всем телеведущим нужно брать пример с Алины, они явно не дотягивают. Видимо, не занимаются техникой речи»

Теги телевидение сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Мария Орзул Матч ТВ Алина Загитова Ледниковый период Ольга Скабеева ледовые шоу Фигурное катание

Дмитрий Губерниев высказался о победе олимпийской чемпионки Алины Загитовой в голосовании читателей «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую 2022 года.

«Могу сказать, что всем телевизионным ведущим нужно брать пример с Алины Загитовой, потому что все остальные явно не дотягивают. Видимо, не занимаются техникой речи, не обладают такой же блистательной подготовкой. И, в конце концов, они даже «Ледниковый период» не ведут.

К этому нужно стремиться всем без исключения. Представляешь, ведущей «Ледникового периода»... Ну, допустим, это не только могли бы быть, скажем, мои коллеги по работе на «Матче» – Орзул, Васюкова, Лыскова и так далее. Могли быть Екатерина Андреева, Олеся Лосева, Ольга Скабеева.

Представляешь, если бы эти замечательные ведущие работали бы с Алиной Загитовой на «Ледниковом периоде» – и они тоже могли бы претендовать на то, чтобы стать, так сказать, лучшей телеведущей», – сказал Губерниев в интервью на ютуб-канале «ФК БРОУКИ».

«Загитова и Щербакова опередили Ларисочку Гузееву». У Алины – ТВ-признание, у Ани – номинация-надежда

Хрусталев затроллил Загитову прямо в эфире после ее оговорки – Алина явно поняла издевку, судя по ее лицу в этот момент

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86 комментариев

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Verysia
Ответ Светлана Толасова
Губерниев - это идеальный образчик современного ничтожества, якобы мужского рода, но без мужской чести и мужского достоинства.
Какое «мужское» достоинство, если скатился до обсуждения колготок в «Модных играх» ?! Докатиться до такого позорища!
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uyuonka
ему не надоело?
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Olgacher
Ответ Luisa Vi
Пфф способности, форму, прыжки, программы, дикцию, речь, фото, видео, музыкальные предпочтения, интервью Алины полощут все кому не лень с ее первого старта по взрослым. Хотите сказать, что все 6 лет это дело рук Станислава?🤣
Нет, сначала это была группа поддержки МЖ после ОИ. "Извините, папаша мы Женю больше любим и за неё болели" -ТАТ в прямом эфире на 1 канале. Потом Загитову в 17,5 лет убрали из спорта, чтобы не мешала, теперь стараются выдавить из медиа всеми способами. Сценарий один, интересанты разные, меняются в зависимости от ситуации. Загитову первый канал уговаривал стать ведущей, АЩ семимильными шагами влезла сама через Авера, да ещё все лето занималась с репетиторами. Результат не впечатлил.
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Lana-shu
Ответ Luisa Vi
Пфф способности, форму, прыжки, программы, дикцию, речь, фото, видео, музыкальные предпочтения, интервью Алины полощут все кому не лень с ее первого старта по взрослым. Хотите сказать, что все 6 лет это дело рук Станислава?🤣
Матуа работает. Это агент на двоих.
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Tresk2
Алину необходимо убрать из телевизора. Это тихий ужас. Ей самой не стыдно?
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yak444
Ответ Тайга86
При чем здесь Щербакова, если об этом, не переставая, говорят уже три сезона выхода ЛП, и еще пять будут говорить, при условии его продолжения с "Лучшей ведущей"? Перед выходом любого проекта много вью дается, пиар, реклама, идет планомерная работа по сбору хоть какой-то зрительской аудитории, ведь от этого всего зависят рейтинги и живучесть самого проекта. Их спросили, они ответили как есть, никто хвалить не обязан. Вон вчера Лайшев похвалил...ну и кто ему поверил? Алина там скорее всего всеми зубами в место вцепилась...молодец, постоянный хлеб...из самой дорогой пекарни. Но не удивлюсь что в следующем сезоне вместе с ней будет уже другая фигуристка(фигурист)...Только перед проектом опять все скажут то, что думают..Ну а лайшевы обязательно похвалят)
Успокойтесь, уже, возможно в следующем сезоне и ЛП не будет.
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Verysia
Ответ salas
Он уверен, что делает ей рекламу. Но это восхваление только для подрульных руководителей работает. Обычный народ, кто его не может терпеть, начнёт думать плохо и о фигуристке.
Он себе рекламу пытается сделать и ничего более. Про своё 47 место ничего сказать не хочет «известный» комментатор? Вот это у него свербит.
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На Пекин
На манеже всё те же!
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Bernie
Ответ Busilda
Спортсру, вам не надоело?
Для срача в комментах самое то …
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Самасебезвезда
Ответ Luisa Vi
Пфф способности, форму, прыжки, программы, дикцию, речь, фото, видео, музыкальные предпочтения, интервью Алины полощут все кому не лень с ее первого старта по взрослым. Хотите сказать, что все 6 лет это дело рук Станислава?🤣
Конечно нет, это рабочая схема одного и того же менеджера. В свое время так восхвалялась ЖМ на фоне хейта Алины, теперь у него новая клиентка, АЩ и работа пошла по старым лекалам. Но вопрос в том, что клиента же такие методы устраивают.
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salas
Он уверен, что делает ей рекламу. Но это восхваление только для подрульных руководителей работает. Обычный народ, кто его не может терпеть, начнёт думать плохо и о фигуристке.
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vadim235
Кто бы мог подумать, что у такого самодостаточного Губерниева такие проблемы. Никак отцепиться не может
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Tresk2
Ответ Gemma157
Похоже Ильназовна платит Губеру чтобы он о ней говорил. Ведь какой-никакой а пиар 😆
Алина хитрая татарка
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Luisa Vi
Ответ Olgacher
Вот, к сожалению, не мерещится.Кому было выгодно перед ЛП организовать в прессе компанию "Загитова плохая ведущая, плохо подготовлена",её надо убрать ( Чен, Лайшев, Губерниев и пр.), а вот АЩ гений журналистики. Вот сейчас как придёт, как покажет всем. Даже поединок замутили на первом. Пришла и ..? Поединок явно проиграла, да ещё и влезла через Авера третьей , чтобы поднять собственную медийность за счёт проекта
Пфф способности, форму, прыжки, программы, дикцию, речь, фото, видео, музыкальные предпочтения, интервью Алины полощут все кому не лень с ее первого старта по взрослым. Хотите сказать, что все 6 лет это дело рук Станислава?🤣
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Фут.Боль
Губерниев выбрал как всегда достойного соперника для своего "троллинга".
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Марк Терентьев
Дима,после твоих вчерашних перформансов с "Ричардом Гиром" тебе лучше больше не выходить на авнсцену)). Масштаб и глубина проблемы стала ясна оканчательно. Просто представляй Загитову в джакузи и дальше,молча.
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Dinarxxx
Губашлеп позорище конечно
+5
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Марина Синельникова
Ответ HoratioH
Комментарий удален модератором
Мне Алина просто нравится как фигуристка, как человек. А вот чего нужно "бедному Губеру", в чём смысл его фантазий про Алину и этих бесконечных однотипных высказываний о Алине-ведущей.
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Kaspar Frai
Ответ Тихонида
Он просто заказ отрабатывает. Папа АЩ очень недоволен, что дочу не взяли...
Мне тоже кажется, что заказ отрабатывает.Ну не может просто взрослый мужчина так низко опуститься
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Светлана Толасова
Губерниев - это идеальный образчик современного ничтожества, якобы мужского рода, но без мужской чести и мужского достоинства.
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Тихонида
Ответ Olga.t
Один из самых замшелых и глупых штампов на ветке ФК "папа Стас всех купил". Вас послушать, так он должен давно стать банкротом. Останавливайте уже этот бред.
Папа АЩ купил не всех, а конкретно Губерниева.
Уже давно известно, что он является его говорящей головой с методичкой по привязке Алины к Бузовой и всяческим высмеиванием.
Всё чтобы типо интеллигентная девочка смотрелась более выйгрышно...
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Человек_Легенда
Щас дамочки Алино-фаночки порвут тут всех в клочья аххахаха
+4
-9
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Тайга86
Ответ Olgacher
Вот, к сожалению, не мерещится.Кому было выгодно перед ЛП организовать в прессе компанию "Загитова плохая ведущая, плохо подготовлена",её надо убрать ( Чен, Лайшев, Губерниев и пр.), а вот АЩ гений журналистики. Вот сейчас как придёт, как покажет всем. Даже поединок замутили на первом. Пришла и ..? Поединок явно проиграла, да ещё и влезла через Авера третьей , чтобы поднять собственную медийность за счёт проекта
При чем здесь Щербакова, если об этом, не переставая, говорят уже три сезона выхода ЛП, и еще пять будут говорить, при условии его продолжения с "Лучшей ведущей"? Перед выходом любого проекта много вью дается, пиар, реклама, идет планомерная работа по сбору хоть какой-то зрительской аудитории, ведь от этого всего зависят рейтинги и живучесть самого проекта. Их спросили, они ответили как есть, никто хвалить не обязан. Вон вчера Лайшев похвалил...ну и кто ему поверил? Алина там скорее всего всеми зубами в место вцепилась...молодец, постоянный хлеб...из самой дорогой пекарни. Но не удивлюсь что в следующем сезоне вместе с ней будет уже другая фигуристка(фигурист)...Только перед проектом опять все скажут то, что думают..Ну а лайшевы обязательно похвалят)
+4
-9
-5
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yak444
Ответ Verysia
Его речи попахивают серьезным психологическим расстройством.
Все намного проще, просто отрабатывает заказ, для него деньги не пахнут.
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люблю тутберят
Дима, мы уже поняли, что у тебя проблемы🙈
+4
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