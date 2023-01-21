Губерниев о работе Загитовой на ТВ: «Всем телеведущим нужно брать пример с Алины, они явно не дотягивают. Видимо, не занимаются техникой речи»

Дмитрий Губерниев высказался о победе олимпийской чемпионки Алины Загитовой в голосовании читателей «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую 2022 года.

«Могу сказать, что всем телевизионным ведущим нужно брать пример с Алины Загитовой, потому что все остальные явно не дотягивают. Видимо, не занимаются техникой речи, не обладают такой же блистательной подготовкой. И, в конце концов, они даже «Ледниковый период» не ведут.

К этому нужно стремиться всем без исключения. Представляешь, ведущей «Ледникового периода»... Ну, допустим, это не только могли бы быть, скажем, мои коллеги по работе на «Матче» – Орзул, Васюкова, Лыскова и так далее. Могли быть Екатерина Андреева, Олеся Лосева, Ольга Скабеева.

Представляешь, если бы эти замечательные ведущие работали бы с Алиной Загитовой на «Ледниковом периоде» – и они тоже могли бы претендовать на то, чтобы стать, так сказать, лучшей телеведущей», – сказал Губерниев в интервью на ютуб-канале «ФК БРОУКИ».

«Загитова и Щербакова опередили Ларисочку Гузееву». У Алины – ТВ-признание, у Ани – номинация-надежда

Хрусталев затроллил Загитову прямо в эфире после ее оговорки – Алина явно поняла издевку, судя по ее лицу в этот момент