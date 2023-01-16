Кострубов о Рахмани: «Он никуда не уходит. Если он будет уходить – вы узнаете это от нас, а не от желтухи»

Теги 2Drots Reality Карат Гаучо Жека 2Drots Никита «Персона года» Панасюк Филипп Кострубов Адель Рахмани Медиафутбол

Президент Reality Филипп Кострубов прокомментировал слухи о переходе хавбека команды Аделя Рахмани в 2Drots.

«По Аделю нет никакой конкретики: мы вчера разговаривали с Жекой и Никитой, я им сказал, что их мув стремный и подлый по отношению лично ко мне. С Аделем мы 3 дня разговариваем – этот человек никуда не уйдет, если ему не дадут определенных гарантий, а эти гарантии заключаются в том, чтобы он играл.

Но по опыту мы видим, что слишком много людей там в 2D жалуются, посмотрим что будет, но Гаучо не играет, Карат ушел потому что не играл – зачем набирать футболистов, чтобы они сидели на банке – я не понимаю.

Откуда все эти псевдо-СМИ, которые думают, что они инсайдеры, говорят такие моменты, что кто-то куда-то перешел или кто-то куда-то полетит? Вы сначала изучите въезд в страну гражданам других стран, потом говорите что-то!

Адель никуда не перешел. А если он будет уходить – вы узнаете из нашего телеграм-канала или ютуба-канала, а не из желтухи, не имеющей никакой информации», – написал Кострубов.

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