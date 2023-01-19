«Они делают это за моей спиной». Кострубов о возможном переходе Рахмани в 2Drots

Фил Кострубов высказался о возможном переходе Аделя Рахмани в 2Drots.

«У меня с 2D была договоренность, если кто-то интересует их из моих игроков – они делают это через меня, но а тут, в очередной раз, получилось так, что они делают это за моей спиной. Меня это крайне не устроило.

Был с ними разговор, где они пытались меня убедить в том, что это так не работает, но я сказал: «Ребята, это со мной так не работает». Если вы о чем-то со мной договариваетесь – держите свое слово, иначе это просто ребячество какое-то.

Вы говорите мне одно, а за спиной делаете другое. Я им сказал, что их мув в отношении меня – очень стремный. Я ни одного игрока у них не хантил, хотя их игроки хотели перейти к нам. Должна быть какая-то этика, а не так, что захотели – взяли, захотели – предложили.

Если вы хотите забрать – вы должны что-то за это предлагать, а не так, что мы 2Drots – мы делаем, что хотим», – сказал руководитель Reality.