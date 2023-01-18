Кузнецов об Абикене: «Он отказался переходить в 2Drots, потому что не хотел играть при казахской публике против своей команды»

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Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов объяснил, почему не состоялся трансфер нападающего SD Family Айбола Абикена.

– Что не получилось с Айболом? 

– Он отказался [переходить в 2Drots], потому что не хотел играть при казахской публике против своей команды и все, поэтому он сказал, что остается в SD.

– Это странно отказываться от 2Drots?

– Это все тоже на уровне слухов для меня, я не знаю, кто это говорил. Опять же, как и Карат говорит, что мне сказали ставить на поле Гаучо. Гаучо пришел из команды, которая выиграла МКС, естественно, мы разговаривали с руководителями. Они хотели, чтобы он играл, посмотреть, как быстро впишется в наш коллектив – вот это был разговор.

То, что меня заставляли его ставить – да, я его ставил на поле, но играли же все. От вклада в командную победу люди получали игровое время. Как можно говорить, один играет, а другой – нет, когда команда выигрывает?

Потому что команда выигрывает, вот и не играет другой. Если мы добиваемся успеха с двумя форвардами, то, я думаю, не стоит третьему форварду жаловаться на что-то. Мы же делаем общее дело? Или личные достижения выше ставим? Я же не буду менять состав, если мы выигрываем, я сам себе не враг», – сказал Кузнецов.

1XBET Media Football League стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

Расписание первого тура.

Матч 1-го тура 2Drots – SD Family состоится 22 января, начало – в 14:00 по московскому времени.

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