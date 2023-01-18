Сибскана об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Русский хоккеист показал яйца, а остальные как куколды еще и клюшки радужной лентой обмотали»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался об отказе Ивана Проворова надевать свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с « » (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Иван Проворов отказался надевать свитер с гейской расцветкой номера в очередном матче .

Остальные же как куколды еще и клюшки радужной лентой обмотали.

А вот русский хоккеист показал яйца, что религия, кстати, не запрещает делать, в отличие от однополых отношений», – написал Сибскана.