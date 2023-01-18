Сибскана об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Русский хоккеист показал яйца, а остальные как куколды еще и клюшки радужной лентой обмотали»
Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался об отказе Ивана Проворова надевать свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Иван Проворов отказался надевать свитер с гейской расцветкой номера в очередном матче НХЛ.
Остальные же как куколды еще и клюшки радужной лентой обмотали.
А вот русский хоккеист показал яйца, что религия, кстати, не запрещает делать, в отличие от однополых отношений», – написал Сибскана.
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