Сибскана об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Русский хоккеист показал яйца, а остальные как куколды еще и клюшки радужной лентой обмотали»

Теги Филадельфия Анахайм НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Амкал Андрей Сибскана контент Winline Медиалига Медиафутбол

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался об отказе Ивана Проворова надевать свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Иван Проворов отказался надевать свитер с гейской расцветкой номера в очередном матче НХЛ.

Остальные же как куколды еще и клюшки радужной лентой обмотали.

А вот русский хоккеист показал яйца, что религия, кстати, не запрещает делать, в отличие от однополых отношений», – написал Сибскана.

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7 комментариев

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Ковид 07.10.52
Ответ Дмитрий Кутузов
Овечкин пару лет назад фоткался с фанатской с ЛГБТ флагом. Получается он теперь Сашка Куколдуев?)
А вы сомневались?
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McGregor
Ответ PavelPro
Ничего себе фамилия. Я уж подумал это Иркутский клуб по хоккею с мячом прокомментировал!
Не фамилия, а погоняло. Медиафрики фамилиями не пользуются. Зато высказываются по любому вопросу, а спортс и рад забивать ленту этими важными мнениями. Да ещё и про яйца.
+1
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Дмитрий Кутузов
Овечкин пару лет назад фоткался с фанатской с ЛГБТ флагом. Получается он теперь Сашка Куколдуев?)
+3
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Александров
Какого кала это капитан?
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PavelPro
Ничего себе фамилия. Я уж подумал это Иркутский клуб по хоккею с мячом прокомментировал!
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NoWar
Еще одна деревенщина!
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ЧакЧак
фото в студию
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