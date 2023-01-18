Депутат Милонов об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Правильно сделал, как нормальный русский мужик. А если в поддержку заставят совокупляться с активистами?»
Депутат Виталий Милонов похвалил Ивана Проворова за отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
– Проворов все правильно сделал, как нормальный русский мужик. Надеть такой свитер – это полнейший зашквар. В нормальном спорте после такого уже не место.
Американцы, как в политическом, так и в ментальном плане, большие ########, и свитеры в поддержку ЛГБТ являются отражением их сущности.
– Что делать российским хоккеистам, если в НХЛ заставляют принимать участие в таких акциях?
– Не принимать участие в таком. А если в поддержку ЛГБТ заставят совокупляться с активистами? Надо или оставаться человеком, или присягать таким ценностям, – сказал Милонов.
________________________________________________
Милонов с радостю подставит свой зад.