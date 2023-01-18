Депутат Милонов об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Правильно сделал, как нормальный русский мужик. А если в поддержку заставят совокупляться с активистами?»

Теги Филадельфия НХЛ Государственная дума Виталий Милонов Иван Проворов ЛГБТ Политика брань Хоккей

Депутат Виталий Милонов похвалил Ивана Проворова за отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

– Проворов все правильно сделал, как нормальный русский мужик. Надеть такой свитер – это полнейший зашквар. В нормальном спорте после такого уже не место.

Американцы, как в политическом, так и в ментальном плане, большие ########, и свитеры в поддержку ЛГБТ являются отражением их сущности.

– Что делать российским хоккеистам, если в НХЛ заставляют принимать участие в таких акциях?

– Не принимать участие в таком. А если в поддержку ЛГБТ заставят совокупляться с активистами? Надо или оставаться человеком, или присягать таким ценностям, – сказал Милонов.

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13 комментариев

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Белый офицер
А если в поддержку ЛГБТ заставят совокупляться с активистами?
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Милонов с радостю подставит свой зад.
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Viks
– Что делать российским хоккеистам --- Руководствоваться своим контрактом.
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Игорь Замаруев
Ор) главный по совокуплениям с активистами отозвался😂
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potch66
Борьба единства и противоположности
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Николай Горнаков
Ответ Красный чай
Как например в российской тюрьме?
Почему не в украинской?
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Max M
Мнение главного латентного эксперта не заставило себя долго ждать
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Jesse Boy
Такими темпами скоро и это не за горами...
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Красный чай
Как например в российской тюрьме?
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Владислав Харламов
Без его мнения картина была неполной!
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Al561
Как же тут без Милонова))) Как говорится "на воре шапка горит")))
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encaro_one
" А если в поддержку заставят совокупляться с активистами?" - мечтательно вздохнул депутат Виталий Милонов.
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Игорь Новиков
Ну все, вопрос закрыт. Главный эксперт по теме выступил.
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old folk
Не надейся, Милоша, с тобой никто совокупляться не будет
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