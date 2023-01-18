Тихонов о Проворове: «Молодец. К геям надо относиться как в СССР. Что творится в Европе, Америке – караул!»
Александр Тихонов поддержал Ивана Проворова, отказавшегося надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Проворов абсолютно правильно сделал, нормальный парень. Молодец. Так и должно быть.
Что творится в Европе, Америке – караул просто! Терпеть не могу эту свору. Думаю, меня поддержат миллионы нормальных мужиков. Надо относиться к геям так же, как это было в СССР», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
В Советском Союзе была уголовная статья «за мужеложство».
Правда, надо понимать, что это заповеди еврейского бога евреям Моисея, и убивать нельзя было своих
То, как это переложили в христианской религии, это вопросы к авторам этого вольного прочтения танаха и торы
Насчет "приставания". В магазинах сейчас никто не знакомиться и не "пристает", сейчас даже на улице подойти познакомиться считается моветоном, даже для гетеросексуальных отношений.
Так что вообще не понимаю претензии, про обычные места никто и не говорит.