Тихонов о Проворове: «Молодец. К геям надо относиться как в СССР. Что творится в Европе, Америке – караул!»

Теги Филадельфия Александр Тихонов НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Александр Тихонов поддержал Ивана Проворова, отказавшегося надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Проворов абсолютно правильно сделал, нормальный парень. Молодец. Так и должно быть.

Что творится в Европе, Америке – караул просто! Терпеть не могу эту свору. Думаю, меня поддержат миллионы нормальных мужиков. Надо относиться к геям так же, как это было в СССР», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

В Советском Союзе была уголовная статья «за мужеложство».

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51 комментарий

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Kvik75
Ответ Лжетрофеич
есть геи... Есть гомосексуалисты. Есть пeдерaсты. А еще есть тихоновы.
ты себя к каким причисляешь
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Ковид 07.10.52
Ответ Лжетрофеич
есть геи... Есть гомосексуалисты. Есть пeдерaсты. А еще есть тихоновы.
Россия - единственная страна в мире, в которой проведение гей-парадов запрещают люди, которые должны их возглавлять....Эта цитата из открытых источников, для модернатора.
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Viks
Ответ NoWar
Да видел я эти испанские школы. Все там нормально -мальчики бегают за девочками и играют в футбол. Все как положено. А что не так с твоей авой?
Ты их видел через забор, а дети в них учатся либерастии и ЛГБТ, в том числе русские дети.
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Ковид 07.10.52
В СССР не было геев, как и секса и проституции...
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Голос Губерниева
Уголовнички сейчас в цене.
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Лжетрофеич
Ответ NoWar
Российская цивилизация примерно на 30 лет отстает от европейской, так что все нормально.
ну... это как считать... от германской, например, лет на 80
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Санитар-волк
Что творится в западном мире - просто кошмар. Живут люди в достатке, и государство в постель к ним не лезет. Страшно себе представить.
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Wiley Fox
В религии ещё есть заповедь "не убий"

Правда, надо понимать, что это заповеди еврейского бога евреям Моисея, и убивать нельзя было своих

То, как это переложили в христианской религии, это вопросы к авторам этого вольного прочтения танаха и торы
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NoWar
Ответ Лжетрофеич
оптимист... на 30...
Российская цивилизация примерно на 30 лет отстает от европейской, так что все нормально.
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NoWar
Ответ Viks
Ты кому рассказываешь? Ты мою аву видишь? Ты знаешь, что творится в испанских школах?
Да видел я эти испанские школы. Все там нормально -мальчики бегают за девочками и играют в футбол. Все как положено. А что не так с твоей авой?
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19Балдерис
Ответ NoWar
Да не по ходу, а реально шикарное место! Лучшее в Каталонии, на мой взгляд. Ситжес бывшая рыбацкая деревня. А сейчас там самое дорогое жилье в Каталонии. Красивая архитектура, замечательные 2 музея, один из них дом каталонского художника Сантьяго Рузиньоля. Отличные отели, кафешки и магазины.11 пляжей. Рядом Барселона. Что еще нужно для отдыха?
Согласен, хорошо там, я был в Камбрильсе и в Эстепоне (ближе к океану), очень классно.
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Hola Hola
Ну вот, ответ отечественного дурака заокеанским дуракам.
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Lionel Van Damme
Ответ FNT
Интересно, как они в этом случае интерпретируют заявы про то, что "нельзя в гостях вести себя, как дома" и прочую лабуду, которая так активно пиарилась ими же во время ЧМ в Катаре. Так-то Проворов имел полное право делать так, как считает нужным. Вообще не вижу проблемы. И в этом плюс американского общества, что его могут за это критиковать (это уже свобода критикующих), но никаких административных взысканий быть не может.
в этом соль) пройдут десятилетия, а до стада это так и не дойдет.
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Cbj Fan
К самому Ивану. Дело вообще не в гомо, да и подавляющему большинству не важно, что сделал. Дело в ЛГБТ лобби, которая надоедает уже и многим геям. И, судья по некоторым сайтам геев, они бы его поддержали.
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Лжетрофеич
есть геи... Есть гомосексуалисты. Есть пeдерaсты. А еще есть тихоновы.
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петрович сектор1
Миллион поддержат, миллион обвинят, а сотне миллиоеов просто плевать на это
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Лжетрофеич
Ответ NoWar
Да понятно, что Проворов отстал от цивилизованных людей лет на 30. Поэтому и не надел свитер.
оптимист... на 30...
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NoWar
Ответ 19Балдерис
походу тебе понравилось там, если 4 раза ездил отдыхать
Да не по ходу, а реально шикарное место! Лучшее в Каталонии, на мой взгляд. Ситжес бывшая рыбацкая деревня. А сейчас там самое дорогое жилье в Каталонии. Красивая архитектура, замечательные 2 музея, один из них дом каталонского художника Сантьяго Рузиньоля. Отличные отели, кафешки и магазины.11 пляжей. Рядом Барселона. Что еще нужно для отдыха?
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Cbj Fan
Ответ NoWar
Как тебе не повезло! (Шучу). Я каждый год дважды проводил отпуск в Европе и тоже никакого ужаса с геями не видел. Бывал несколько раз в одном городке под Барселоной, который очень популярен среди геев, и тоже ничего ужасного там не увидел. Ну ходят мужики парами, имеют свой пляж и что в этом плохого?
Даже если бы ходили, ничего плохого в этом нет. Дело не в гомосексуалах, а их лобби, против которой их большинства, даже найдешь сайты на интернете/социальных сетях, в которых сами гомо их, мягко сказано, не поддерживают.
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Viks
Ответ NoWar
Нет, Ситжес. Нет там никакой пропаганды. Приезжают, спокойно отдыхают, ведут себя вполне культурно. И таки да, проводят гей-парад в конце июня. Но это скорее праздник, чем пропаганда. В других городах Европы (а объездил я более 60 городов) тоже особой пропаганды не видел - ни на улицах, ни на телевидении. В прессе и ТВ в большей степени напрягают всякие политики и в особенности зеленые со своими безумными проектами, чем собственно ЛБГТ.
Ты кому рассказываешь? Ты мою аву видишь? Ты знаешь, что творится в испанских школах?
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19Балдерис
Ответ NoWar
Лично на себе испытали эту агрессию? 4 раза отдыхал под Барселоной, в местечке, где летом геев как грязи и ни разу ни на себе ни на других не наблюдал никакой агрессии с их стороны. Напротив, вполне культурные и воспитанные люди.
походу тебе понравилось там, если 4 раза ездил отдыхать
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Андрей Шарафутдинов
Ответ BUTCH GORING
В Париже жил долго, практически в центре, не видел. В Брюсселе не видел, про Америку и NY уже написал, в Греции ( а там был много где) не видел. Но мы пишем про разные места, вы про места отдыха, море, пляж и прочее, я про места постоянной дислокации и жизни
Так извините, в местах постоянной дислокации, вы и пар гуляющих за ручку и целующихся не часто увидите, потому что это личная, интимная жизнь для большинства и в обычной жизни большинство это не показывают, даже гетеросексуальные пары.

Насчет "приставания". В магазинах сейчас никто не знакомиться и не "пристает", сейчас даже на улице подойти познакомиться считается моветоном, даже для гетеросексуальных отношений.

Так что вообще не понимаю претензии, про обычные места никто и не говорит.
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Владимир Иванов
Ответ BUTCH GORING
Был и в Америке и в Европе. Ни один гей на меня не нападал, не предлагал и не совращал, так как я просто не давал повод и не посещал места их обитания. А в Нью Йорке в метро только один раз видел такого прямо гея, гея, по одежде и повадкам и все. Откуда он нашел там караул ? Видимо знает места
Да ты просто не в их вкусе...:)
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NoWar
Ответ Viks
В Салоу? --- Агрессивность не в физическом смысле от отдельных индивидумов, а в смысле агрессивной пропаганды. Это сообщество ведёт себя как секта.
Нет, Ситжес. Нет там никакой пропаганды. Приезжают, спокойно отдыхают, ведут себя вполне культурно. И таки да, проводят гей-парад в конце июня. Но это скорее праздник, чем пропаганда. В других городах Европы (а объездил я более 60 городов) тоже особой пропаганды не видел - ни на улицах, ни на телевидении. В прессе и ТВ в большей степени напрягают всякие политики и в особенности зеленые со своими безумными проектами, чем собственно ЛБГТ.
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M P
«абырвалг! Абырвалг! Москвошвея!» - закончил своё интервью Тихонов.
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