Тихонов о Проворове: «Молодец. К геям надо относиться как в СССР. Что творится в Европе, Америке – караул!»

поддержал , отказавшегося надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Проворов абсолютно правильно сделал, нормальный парень. Молодец. Так и должно быть.

Что творится в Европе, Америке – караул просто! Терпеть не могу эту свору. Думаю, меня поддержат миллионы нормальных мужиков. Надо относиться к геям так же, как это было в СССР», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

В Советском Союзе была уголовная статья «за мужеложство».