Депутат Свищев об отказе Проворова разминаться в свитере с символикой ЛГБТ: «Иван поступил совершенно верно. Мы в России его поддерживаем»

Теги Филадельфия НХЛ Государственная дума Дмитрий Свищев Иван Проворов ЛГБТ Политика соцсети Матч ТВ Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев поддержал решение Ивана Проворова не надевать свитер в поддержку ЛГБТ. 

Защитник «Филадельфии» из-за этого не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2).

Россиянин оказался единственным игроком своей команды, отказавшимся надеть свитер с радужным оформлением на номерах и фамилиях.

– Иван поступил совершенно верно, это его мнение и его убеждения и никто не должен его за это осуждать. Мне очень понравилась позиция «Филадельфии», которые заявили, что уважают взгляды Проворова касательно этой темы.

Считаю, что его позиция заслуживает уважения. У каждого свои нравы, кто‑то хочет выходить в такой символике, кто‑то нет, выбор человека должны уважать.

– На Проворова уже посыпался «хейт» в социальных сетях…

– Здесь очень важна позиция команды, руководства и болельщиков клуба. Мы знаем, что Америка – страна свободных нравов, но наш спортсмен не должен читать гадости, которые про него пишут. Думаю, он будет сосредоточен на тренировках и играх. Мы здесь в России оказываем ему поддержку, и он должен это чувствовать, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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17 комментариев

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Александр Невский
Депутат прав как и все жители России , ЛГБТ это не для здоровых людей это для Европы США и Украины .
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Светлов
Верно поступил!
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dalmolchun
Журналист и этот депутат, видимо, в доле) Российский Питер Морган.
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Veld
Ответ syak7
А представители ЛГБТ сообщества в ГосДуме тоже поддерживают Проворова?
как скажут - так и будут делать. в данном случае, совершенно очевидно - поддерживает, вместе со всем Спортсом, ура! наконец-то народное единение, курс верный, товарищи!
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HockeyMan
А еще говорят у нас депутаты плохо и мало работают) вон этот Свищев, в каждой бочке затычка. Поти каждое утро по любому поводу вижу его интервью тут)))) совсем не отдыхает 😂
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Дмитрий Кутузов
Судя по регулярным вскукарекам, Свищ и сам частенько под хвост балуется))
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Дмитрий Кутузов
Ответ syak7
А представители ЛГБТ сообщества в ГосДуме тоже поддерживают Проворова?
Ага, особенно Володин)))
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продавец-пипец
Да нам нас рать на твою/вашу поддержку!!!
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Francesc Fàbregas
Милонов еще ничего не сказал что ли?
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Евгений Румкин
Уважение Проворову!
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-1
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Maxim Vasnechov
А Овечкина поддерживает? Он вполне спокойно намотал на клюшку знаки ЛГБТ, и его вообще это никак не коробило.
+18
-1
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Василий Птичкин
Раз такое дело, давайте и всех комментаторов, поддержавших Прохорова, выведем в отдельные новости.
+3
-1
+2
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Melnikov1968
Болельщики и без тебя поддержали Проворова. Опоздал со своим популистским заявлением.
0
-2
-2
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syak7
А представители ЛГБТ сообщества в ГосДуме тоже поддерживают Проворова?
+24
-1
+23
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Вадим Симонов
Даже эту новость обгадил наш депутатушка.
+8
-2
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Владислав Харламов
К понятному и справедливому поступку любого спортсмена всегда примажется какой-нибудь мерзкий депутат
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Вадим Симонов
Ещё бы,только в России его и поддержат.
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