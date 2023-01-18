Депутат Свищев об отказе Проворова разминаться в свитере с символикой ЛГБТ: «Иван поступил совершенно верно. Мы в России его поддерживаем»

Депутат Дмитрий Свищев поддержал решение не надевать свитер в поддержку ЛГБТ.

Защитник «Филадельфии» из-за этого не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2).

Россиянин оказался единственным игроком своей команды, отказавшимся надеть свитер с радужным оформлением на номерах и фамилиях.

– Иван поступил совершенно верно, это его мнение и его убеждения и никто не должен его за это осуждать. Мне очень понравилась позиция «Филадельфии», которые заявили, что уважают взгляды Проворова касательно этой темы.

Считаю, что его позиция заслуживает уважения. У каждого свои нравы, кто‑то хочет выходить в такой символике, кто‑то нет, выбор человека должны уважать.

– На Проворова уже посыпался «хейт» в социальных сетях…

– Здесь очень важна позиция команды, руководства и болельщиков клуба. Мы знаем, что Америка – страна свободных нравов, но наш спортсмен не должен читать гадости, которые про него пишут. Думаю, он будет сосредоточен на тренировках и играх. Мы здесь в России оказываем ему поддержку, и он должен это чувствовать, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.