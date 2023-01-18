Проворов отказался надеть свитер для разминки в поддержку ЛГБТ перед матчем с «Анахаймом»: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов ЛГБТ религия Хоккей

Иван Проворов отказался надеть свитер для разминки в поддержку ЛГБТ перед матчем с «Анахаймом».

Защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). 

«Я всех уважаю. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии. Это все, что я хочу сказать по этой теме», – сказал Проворов, уточнивший, что является православным. 

Россиянин оказался единственным игроком своей команды, отказавшимся надеть свитер с радужным оформлением на номерах и фамилиях. 

«Флайерс» проводили подобные мероприятия и раньше, но впервые использовали специальные свитера для разминки в стиле Pride Night. 

Отказ от выхода на раскатку не привел к снятию Проворова с матча. Он провел на льду 22 минуты 45 секунд – больше всех защитников «Филадельфии» (1 бросок, 1 силовой прием и «+1» при 1 потере). 

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша
Ответ hett
Молодец не прогнулся, тот же Панарин или Задоров не смогли бы так поступить.
А чему Панарин или Задоров должны так поступать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dryuncher
Блин , да кто их ущемляет чтобы надевать свитера по каждому поводу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Параскун
Грега Вышински порвало, пытается шутить про ммлитари-форму и успел выдавить колонку. Хз куда делось продвигаемое уважение к чужой позиции)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Вот это правильно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Молчановский
Мужик!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hett
Молодец не прогнулся, тот же Панарин или Задоров не смогли бы так поступить.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rasul5700
+ 100 к уважению.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dk99
Молодец, правильно сделал
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zadrought Comepote
Конец карьере за океаном.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PredatorMax
Ответ TiNO
Там его уже и тренер Джон Торторелл поддержал, сказал что это не повод отстранять игрока, и что он уважает Проворова за то, что придерживается своих взглядов. Тоже нормальный мужик оказался.
Тортс - это чистейший олдскул во плоти, было бы странно, окажись его позиция иной.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джефф Лебовски
Жду, когда кто-нибудь выйдет на подобное мероприятие в свитере со словами Rainbow belongs to the kids.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Broder
Иван, это сильно!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton Vasilevsky
Опасно. Сейчас все вдруг резко вспомнят, что он русский.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ГЕНПЛАН
Ответ hardy33
Ну и к чему ты это брякнул? Съезди сам на недельку хотя бы, голова немного очистится.
Зачем куда-то ехать? Мне уголовной хроники о "мужиках" в рясах хватает)).
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Горнаков
Иван, ты настоящий человек! Здоровья тебе и профессиональных побед!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hardy33
Молодец, Иван. Давно пора разграничить понятия «пропаганда» и «толерантность».
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанур Шарипов
Красава!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiNO
Там его уже и тренер Джон Торторелл поддержал, сказал что это не повод отстранять игрока, и что он уважает Проворова за то, что придерживается своих взглядов. Тоже нормальный мужик оказался.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Da prozecutor
Тренер тоже поддержал выбор Ивана
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Den_94
Ответ ГЕНПЛАН
Комментарий удален пользователем
Всяко скрепнее, чем в католическом приходе со священником
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hardy33
Ответ ГЕНПЛАН
Комментарий удален пользователем
Ну и к чему ты это брякнул? Съезди сам на недельку хотя бы, голова немного очистится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
Хочет ускорить переход в другую команду
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ГЕНПЛАН
Ответ Den_94
Мужик
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Мошкович
довольно много их болельщиков его поддержали, не увидели в этом ничего особенного и, что неверно заставлять делать человека что-то против его воли.
хотя были и обратные реакции на это
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PredatorMax
Иван "Самые большие яйца в НХЛ" Проворов.
+39
-4
+35
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий