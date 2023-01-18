Проворов отказался надеть свитер для разминки в поддержку ЛГБТ перед матчем с «Анахаймом»: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии»

отказался надеть свитер для разминки в поддержку ЛГБТ перед матчем с «Анахаймом».

Защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2).

«Я всех уважаю. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии. Это все, что я хочу сказать по этой теме», – сказал Проворов, уточнивший, что является православным.

Россиянин оказался единственным игроком своей команды, отказавшимся надеть свитер с радужным оформлением на номерах и фамилиях.

«Флайерс» проводили подобные мероприятия и раньше, но впервые использовали специальные свитера для разминки в стиле Pride Night.

Отказ от выхода на раскатку не привел к снятию Проворова с матча. Он провел на льду 22 минуты 45 секунд – больше всех защитников «Филадельфии» (1 бросок, 1 силовой прием и «+1» при 1 потере).