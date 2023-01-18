Горд Миллер о Проворове: «Филадельфия» должна была снять его с игры. Свобода слова не дает освобождения от последствий ваших заявлений или действий»

Горд Миллер считает, что «Филадельфии» стоило наказать за отказ поддержать ЛГБТ.

Защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2).

Россиянин оказался единственным игроком своей команды, отказавшимся надеть свитер с радужным оформлением на номерах и фамилиях.

Отказ от выхода на раскатку не привел к снятию Проворова с матча. Он провел на льду 22 минуты 45 секунд – больше всех защитников «Филадельфии» (1 бросок, 1 силовой прием и «+1» при 1 потере).

«1. Проворов имел право отказаться от участия в этих мероприятиях.

2. «Флайерс» должны были отреагировать, сняв его с игры.

3. Свобода слова и самовыражения не дает освобождения от последствий ваших заявлений или действий», – написал журналист TSN в твиттере.