Горд Миллер о Проворове: «Филадельфия» должна была снять его с игры. Свобода слова не дает освобождения от последствий ваших заявлений или действий»
Горд Миллер считает, что «Филадельфии» стоило наказать Ивана Проворова за отказ поддержать ЛГБТ.
Защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2).
Россиянин оказался единственным игроком своей команды, отказавшимся надеть свитер с радужным оформлением на номерах и фамилиях.
Отказ от выхода на раскатку не привел к снятию Проворова с матча. Он провел на льду 22 минуты 45 секунд – больше всех защитников «Филадельфии» (1 бросок, 1 силовой прием и «+1» при 1 потере).
«1. Проворов имел право отказаться от участия в этих мероприятиях.
2. «Флайерс» должны были отреагировать, сняв его с игры.
3. Свобода слова и самовыражения не дает освобождения от последствий ваших заявлений или действий», – написал журналист TSN в твиттере.
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Вообще не понял как это работает в его логике: если пользуясь правом свободы слова человек не нарушает законов, то какие последствия за это он должен понести и почему?
Просто потому-что?
Не, лично я вполне спокойно отношусь ко всей этой ГЛБТ-движухе. Но всё-таки людям которые поддерживают это движение,, надо как-то уже научиться хоть сколько-нибудь грамотно аргументировать свою позицию, если они кому-то что-то предъявляют.
А то прям совсем детский сад, если честно.