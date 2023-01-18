Горд Миллер о Проворове: «Филадельфия» должна была снять его с игры. Свобода слова не дает освобождения от последствий ваших заявлений или действий»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Политика Горд Миллер Хоккей

Горд Миллер считает, что «Филадельфии» стоило наказать Ивана Проворова за отказ поддержать ЛГБТ.

Защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2).

Россиянин оказался единственным игроком своей команды, отказавшимся надеть свитер с радужным оформлением на номерах и фамилиях.

Отказ от выхода на раскатку не привел к снятию Проворова с матча. Он провел на льду 22 минуты 45 секунд – больше всех защитников «Филадельфии» (1 бросок, 1 силовой прием и «+1» при 1 потере).

«1. Проворов имел право отказаться от участия в этих мероприятиях.

2. «Флайерс» должны были отреагировать, сняв его с игры.

3. Свобода слова и самовыражения не дает освобождения от последствий ваших заявлений или действий», – написал журналист TSN в твиттере. 

25 комментариев

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Константин Алабин
Последствие - это Царствие Божие в награду за следование заповедям Божьим.
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Vitto
Ответ добрый грек
Интересно, а Миллер осознает, что его заявление противоречит конституции США?
Не противоречит.
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AMOLAD
Ахахах восхитительно. Свобода слова это хорошо, но если говорится что-то вразрез повестке - наказать))
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Синяя Кровь
Ответ Евгений Мешков
ну как бы и везде так. открытие что ли?
везде? Проворова посадили или не дали играть? Нет?
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Michael_Monza
Вот эта знаменитая американская дерьмократия. Вся сущность западного мира. Отказываешься поддерживать содомитов, заклюют.
+4
0
+4
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Евгений Мешков
Ответ Alex1104
Какая-то странная свобода...
свобода из американского кино и реальная жизнь - это разные вещи
+1
0
+1
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Евгений Мешков
Ответ IrbIS
классика, у нас в россии есть свобода слова, но нигде не написано что ты будешь на свободе после своих слов,
ну как бы и везде так. открытие что ли?
+1
0
+1
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Евгений Мешков
Ответ hov13
А чем он горд, этот Миллер?
это сокращенное от Гордон. гусары, молчать!
+5
0
+5
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FLaers
Адекватный поступок, одного из всей команды! Крайне редчайший случай!!! А где многочисленные парады и поддержка всей этой разноцветной шелухой натуралов и людей без всяческих псих отклонений, а?!!
+4
0
+4
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Евгений Мешков
Ответ добрый грек
Интересно, а Миллер осознает, что его заявление противоречит конституции США?
ой там столько всего не соответствует конституции, что всем по..
0
0
0
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ovi_forever
А где «великая» свобода слова? Куда она подевалась? Это его право! Хочет поддержит, захочет - нет!
+3
0
+3
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добрый грек
Интересно, а Миллер осознает, что его заявление противоречит конституции США?
+3
0
+3
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HK Traktor
Ответ Montenegro Serbian
. Свобода слова не освобождает от последствий ваших заявлений или действий», – написал журналист TSN в твиттере. ---------------- Вообще не понял как это работает в его логике: если пользуясь правом свободы слова человек не нарушает законов, то какие последствия за это он должен понести и почему? Просто потому-что? Не, лично я вполне спокойно отношусь ко всей этой ГЛБТ-движухе. Но всё-таки людям которые поддерживают это движение,, надо как-то уже научиться хоть сколько-нибудь грамотно аргументировать свою позицию, если они кому-то что-то предъявляют. А то прям совсем детский сад, если честно.
Да зачем грамотно, если и так прокатывает? Если молчаливое большинство, стадо идет у тебя на поводу, как бараны с козлом впереди.
+5
0
+5
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alklimov2018
Вряд ли... уж больно строго следят за свободой выбора религии в "свободной америке". Может конечно есть нюансы в каких-то штатах.
0
-1
-1
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Den_94
Мне интересно, где эти последствия записаны? В контракте прописано, что если ты не выходишь в радужной форме, то не выходишь и на игру? Как это законодательно оформлено должно быть, что бы при выборе своего слова можно было знать, что будет дальше?
+2
0
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hov13
А чем он горд, этот Миллер?
+1
-1
0
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IrbIS
классика, у нас в россии есть свобода слова, но нигде не написано что ты будешь на свободе после своих слов,
+2
-3
-1
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Alex1104
Какая-то странная свобода...
+2
-1
+1
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weiss
Проворов красавец!
+2
0
+2
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newyork13
… И вдыхать «свободный» воздух Америки
+8
0
+8
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PredatorMax
Инклюзивность, по мнению Горда, работает только в одну сторону - в правильную. Потрясающе просто.
+13
0
+13
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Class_1992
Проворов красавчек, не прогнулся под лгбт повесточку.
+17
-2
+15
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albert_lucky
Причём здесь свобода слова, тут свобода выбора, Горд.
+2
-1
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Montenegro Serbian
. Свобода слова не освобождает от последствий ваших заявлений или действий», – написал журналист TSN в твиттере.
----------------
Вообще не понял как это работает в его логике: если пользуясь правом свободы слова человек не нарушает законов, то какие последствия за это он должен понести и почему?
Просто потому-что?

Не, лично я вполне спокойно отношусь ко всей этой ГЛБТ-движухе. Но всё-таки людям которые поддерживают это движение,, надо как-то уже научиться хоть сколько-нибудь грамотно аргументировать свою позицию, если они кому-то что-то предъявляют.
А то прям совсем детский сад, если честно.
+23
0
+23
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Evgeny Trifonov
Классические двойные стандарты американской демократии. Отказываешься пропагандировать повесточку, должен быть наказан.
+39
-3
+36
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