Эрик: «Егоров вызывает у меня безумно положительные эмоции, я его уважаю, но иногда он настолько бесит, что хочется с ним #########»

Теги 2Drots Дмитрий Егоров БроукБойз Эдамс Мбэйп Эрик Белка «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Капитан 2Drots Эдамс спросил у хавбека команды Эрика, кому бы из медиафутбола он ударил пощечину.

Эд: «Кому бы дал чапалаха из всего медиафутбольного комьюнити?»

Эрик: «Егоров! Он у меня вызывает и безумно положительные эмоции, я его уважаю, я считаю его большим профессионалом кто бы что не говорил, и в тот же момент он мне иногда настолько бесит, что хочется с ним ######### (подраться). 

Причем когда мы с ним лично, то всегда все круто, но иногда он запишет какой-то ролик и в конце какую-то фразу скажет, я думаю, ну что за сука, выходим в клетку.

Райзен, например, такие чувства вызывает. Я его безумно люблю, но иногда он что-то говорит, иногда даже в мою сторону, в том ролике где я дал Белке чапалаха (Эрик сильно ударил Белку по лицу, как наказание – прим. Sports.ru), я смотрел его реакцию, и он говорит: «Ты что, мудак что ли?»

Он настолько это сделал с каким-то ######## (стебом) таким, ну, подписчики же смотрят, и думаю, что это вообще ###### (крах). Хотя перед этим Мбэйп меня попросил так сильно ударить для контента. Я угораю, там даже вижно, причем я еще не со всей силы ударил».

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2 комментария

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Дворец культуры Центральный
Кто такой Эдамс?
Кто такой Егоров?
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Неоновый Демон
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