Жека и Некит раздали игрокам 2Drots премиальные за победу во 2-м сезоне Winline Медиалиги

Теги «Гудай» Денис Гудаев Александр Степанов Владислав Семенов «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Александр Ярош «Кутуз» Сергей Кутузов Борис Фартуна Артур Бегларян Алекс Стиль Олег Вагабонд Эйтан Даниил Крапивников «Манна» Станислав Манаев «Фрол» Максим Фролов Мбэйп Эрик Жека 2Drots Никита «Персона года» Панасюк Карен Арутюнян Хул Богдан Тимошенко Артем Талабко Илья Сальников Дмитрий Сычев Белка Алекс Шибаев Медиафутбол

Жека и Некит раздали игрокам 2Drots премиальные за победу во 2-м сезоне Winline Медиалиги.

Общая сумма, которую команда получила за победу в МФЛ – 7,5 миллионов рублей.

Альберт Осколков, Дмитрий Сычев, Артем Талабко, Алекс Стиль, Борис Фартуна, Манна, Саля, Гудай, Сэм и Кутуз получили по 300 тысяч рублей;

Слон, Арчи и Фрол получили по 200 тысяч рублей;

Степ получил 150 тысяч рублей;

Александр Ярош, Крап и Карен Арутюнян получили по 100 тысяч рублей;

Богдан Тимошенко, Олег Вагабонд, Эйтан, Алекс Шибаев, Эрик, Белка, Мбэйп, Аржан и Хул получили по 50 тысяч рублей;

Алекс Месси получил 25 тысяч рублей.

А также за 3-е место в медийном киберспортивном турнире по CS:GO BetBoom Esports Tournament Мбэйп получил 1 миллион рублей;

Белка, Аржан, Хул и Карат получили по 500 тысяч рублей;

Эрик получил 100 тысяч рублей.

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