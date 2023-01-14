Жека и Некит раздали игрокам 2Drots премиальные за победу во 2-м сезоне Winline Медиалиги.

Жека и Некит раздали игрокам премиальные за победу во 2-м сезоне .

Общая сумма, которую команда получила за победу в МФЛ – 7,5 миллионов рублей.

Альберт Осколков, Дмитрий Сычев, Артем Талабко, , Борис Фартуна, Манна, Саля, Гудай, Сэм и получили по 300 тысяч рублей;

Слон, Арчи и Фрол получили по 200 тысяч рублей;

Степ получил 150 тысяч рублей;

Александр Ярош, и Карен Арутюнян получили по 100 тысяч рублей;

Богдан Тимошенко, Олег Вагабонд, Эйтан, Алекс Шибаев, Эрик, Белка, Мбэйп, Аржан и Хул получили по 50 тысяч рублей;

Алекс Месси получил 25 тысяч рублей.

А также за 3-е место в медийном киберспортивном турнире по CS:GO BetBoom Esports Tournament Мбэйп получил 1 миллион рублей;

Белка, Аржан, Хул и Карат получили по 500 тысяч рублей;

Эрик получил 100 тысяч рублей.