Жека и Некит раздали игрокам 2Drots премиальные за победу во 2-м сезоне Winline Медиалиги
Жека и Некит раздали игрокам 2Drots премиальные за победу во 2-м сезоне Winline Медиалиги.
Общая сумма, которую команда получила за победу в МФЛ – 7,5 миллионов рублей.
Альберт Осколков, Дмитрий Сычев, Артем Талабко, Алекс Стиль, Борис Фартуна, Манна, Саля, Гудай, Сэм и Кутуз получили по 300 тысяч рублей;
Слон, Арчи и Фрол получили по 200 тысяч рублей;
Степ получил 150 тысяч рублей;
Александр Ярош, Крап и Карен Арутюнян получили по 100 тысяч рублей;
Богдан Тимошенко, Олег Вагабонд, Эйтан, Алекс Шибаев, Эрик, Белка, Мбэйп, Аржан и Хул получили по 50 тысяч рублей;
Алекс Месси получил 25 тысяч рублей.
А также за 3-е место в медийном киберспортивном турнире по CS:GO BetBoom Esports Tournament Мбэйп получил 1 миллион рублей;
Белка, Аржан, Хул и Карат получили по 500 тысяч рублей;
Эрик получил 100 тысяч рублей.
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