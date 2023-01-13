Райзен о Володе и Крапе: «Это дуэт, который в стрипуху ходит, кто больше денег в трусы положит или что?»

Теги 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Даниил Крапивников «Райзен» Артем Кузьмин «Володя XXL» Владимир Горяинов Медиафутбол

Босс «БроукБойз» Райзен высказался о возможности приглашения в команду хавбека 2Drots Даниила Крапивникова.

– Возьмите Крапа в команду.

– Ничего себе! Это ты так захотел, да? У тебя фэнтази тим? Возьмите этого, возьмите того.

– Они вместе [с Володей XXL] будут нормально.

– Ага, вместе что они будут нормально, скажи мне?

– Играть в «Броуках».

– В «Броуках»? Это дуэт, который в стрипуху ходит, кто больше денег в трусы положит или что? Атомная реакция когда запускается, начинают все эти электролиты лететь, вот так и они будут. Они друг с другом начинают фонить и потом бам!

– И «Броуков» не будет?

– Кого в «Броуках» не будет?

– Их двоих, если они окажутся здесь, то команды больше не будет?

– Нет, если будет кэш, я позову Крапа, – сказал Райзен.

 

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2 комментария

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okkervil
О чём это они так знатно (поговорили) ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maks44
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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