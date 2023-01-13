Райзен о Володе и Крапе: «Это дуэт, который в стрипуху ходит, кто больше денег в трусы положит или что?»

Босс « » Райзен высказался о возможности приглашения в команду хавбека 2Drots Даниила Крапивникова.

– Возьмите Крапа в команду.

– Ничего себе! Это ты так захотел, да? У тебя фэнтази тим? Возьмите этого, возьмите того.

– Они вместе [с Володей XXL] будут нормально.

– Ага, вместе что они будут нормально, скажи мне?

– Играть в «Броуках».

– В «Броуках»? Это дуэт, который в стрипуху ходит, кто больше денег в трусы положит или что? Атомная реакция когда запускается, начинают все эти электролиты лететь, вот так и они будут. Они друг с другом начинают фонить и потом бам!

– И «Броуков» не будет?

– Кого в «Броуках» не будет?

– Их двоих, если они окажутся здесь, то команды больше не будет?

– Нет, если будет кэш, я позову Крапа, – сказал Райзен.