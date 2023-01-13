Райзен о Володе и Крапе: «Это дуэт, который в стрипуху ходит, кто больше денег в трусы положит или что?»
Босс «БроукБойз» Райзен высказался о возможности приглашения в команду хавбека 2Drots Даниила Крапивникова.
– Возьмите Крапа в команду.
– Ничего себе! Это ты так захотел, да? У тебя фэнтази тим? Возьмите этого, возьмите того.
– Они вместе [с Володей XXL] будут нормально.
– Ага, вместе что они будут нормально, скажи мне?
– Играть в «Броуках».
– В «Броуках»? Это дуэт, который в стрипуху ходит, кто больше денег в трусы положит или что? Атомная реакция когда запускается, начинают все эти электролиты лететь, вот так и они будут. Они друг с другом начинают фонить и потом бам!
– И «Броуков» не будет?
– Кого в «Броуках» не будет?
– Их двоих, если они окажутся здесь, то команды больше не будет?
– Нет, если будет кэш, я позову Крапа, – сказал Райзен.
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