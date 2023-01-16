Егоров о Reality: «Команда становится дублем «Амкала» и 2Drots»
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал уход большого количества лидеров Reality.
«В первом сезоне Reality был независимой командой, которая идет всем наперекор. Фил [Кострубов, президент Reality] постоянно выступал в сторону «Амкала», что они боятся играть против его команды, перетягивал звезд «Амкала»: на прессухи МФЛ-1 приходили Майк Крапивников, Прокоп. Это была сила, которая противопоставляла себя грандам, а Фил показывал свою независимость.
Что начало происходить летом: может Фил разочаровался в медийном футболе – он сначала очень спокойно отдал Салима «Амкалу» за какие-то пару роликов. Потом Фила точно так же уговорили отдать Гаучо за пару роликов – только спустя 4 месяца ролик с Reality вышел на 2Drots League.
Что же получается: игроки, которые сейчас находятся в Reality, понимают, что Reality становится дублем «Амкала» и 2Drots. Они, естественно, думают, что уходят в эти команды на повышение», – сказал Егоров.
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