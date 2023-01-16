Егоров о Reality: «Команда становится дублем «Амкала» и 2Drots»

Президент « » Дмитрий Егоров прокомментировал уход большого количества лидеров Reality.

«В первом сезоне Reality был независимой командой, которая идет всем наперекор. Фил [Кострубов, президент Reality] постоянно выступал в сторону «Амкала», что они боятся играть против его команды, перетягивал звезд «Амкала»: на прессухи МФЛ-1 приходили , . Это была сила, которая противопоставляла себя грандам, а Фил показывал свою независимость.

Что начало происходить летом: может Фил разочаровался в медийном футболе – он сначала очень спокойно отдал Салима «Амкалу» за какие-то пару роликов. Потом Фила точно так же уговорили отдать за пару роликов – только спустя 4 месяца ролик с Reality вышел на 2Drots League.

Что же получается: игроки, которые сейчас находятся в Reality, понимают, что становится дублем «Амкала» и 2Drots. Они, естественно, думают, что уходят в эти команды на повышение», – сказал Егоров.