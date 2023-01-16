Егоров о Reality: «Команда становится дублем «Амкала» и 2Drots»

Теги Роман Салимов Амкал 2Drots Дмитрий Егоров БроукБойз Reality Гаучо Прокоп Майк Крапивников Филипп Кострубов Медиафутбол

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал уход большого количества лидеров Reality.

«В первом сезоне Reality был независимой командой, которая идет всем наперекор. Фил [Кострубов, президент Reality] постоянно выступал в сторону «Амкала», что они боятся играть против его команды, перетягивал звезд «Амкала»: на прессухи МФЛ-1 приходили Майк Крапивников, Прокоп. Это была сила, которая противопоставляла себя грандам, а Фил показывал свою независимость.

Что начало происходить летом: может Фил разочаровался в медийном футболе – он сначала очень спокойно отдал Салима «Амкалу» за какие-то пару роликов. Потом Фила точно так же уговорили отдать Гаучо за пару роликов – только спустя 4 месяца ролик с Reality вышел на 2Drots League. 

Что же получается: игроки, которые сейчас находятся в Reality, понимают, что Reality становится дублем «Амкала» и 2Drots. Они, естественно, думают, что уходят в эти команды на повышение», – сказал Егоров.

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