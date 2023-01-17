Поликарп покинул «Родину Медиа»

Хавбек « » Артем Поликарпов объявил об уходе из команды.

«Дань «Родине». Сегодня я провел свою последнюю тренировку с командой, которая, в каком-то смысле, даже стала родной. С многими парнями я крепко сроднился и очень надеюсь, что мы еще обязательно встретимся на поле, пусть даже как соперники.

Очень благодарен Сане и Таре (Текила и Дмитрий Тарасов, боссы «РМ» – прим. Sports.ru) за сезон в этой классной команде, за все движухи и наши победы. Особенно благодарен за помощь в трудное время, когда я заболел. Спасибо болельщикам «Родины», вы топ и вы искренние фанаты!

Мой уход из команды зрел некоторое время, но, к сожалению, за это время так же росло недопонимание с ребятами и нагрузка по новым проектам.

Я значительно прибавил за свой 2022 год, упорно работал и включался в новые проекты. Как многие знают я приступил к работе с РФС, стал амбассадором ЮФЛ, работаю с «Матчем» и веду свой канал. А цели на 2023 год еще больше. Реализовать все задуманное в «Родине» в таком режиме, к сожалению, не смогу.

Что ждет меня дальше, какие проекты предстоят и самое главное – какое лого будет на груди моей новой формы? Все расскажу немного позже», – написал Поликарп.

Артем попал в команду перед вторым сезоном .