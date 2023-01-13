Поликарп о «Сахалинце»: «Буду очень рад, если они присоединятся к МФЛ. Никакого принципиального матча не будет»

Хавбек « » Артем Поликарпов высказался о возможном участии «Сахалинца» в третьем сезоне .

«Я слышал, что они заходят в третий сезон, могу сказать только: «Welcome! Добро пожаловать!» Буду очень рад, если они присоединятся к МФЛ. Не будет никакого принципиального матча между мной и ними.

Будет, конечно, дерби, как ни крути, все-таки это встреча со старой командой, но все в рамках правил и на дружеской ноте. Именно соперничество в плане футбола.

Хочу сказать о том, что когда я уходил, я думаю, что это все-таки были у всех эмоции. Сейчас много времени прошло, много переосмыслил лично я, думаю, также те, с кем у меня был конфликт.

Хочу сказать, что мы даже поздравили друг друга с Новым годом: я и тренер – Юрий Алексеевич Дроздов. Никаких обид нет, был момент – это осталось в том году, поэтому все забыли», – сказал Поликарп.

Поликарп покинул «Сахалинец» из-за конфликта с президентов клуба Литвиным.