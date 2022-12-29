Текила о будущем медиафутбола: «Все умрет, если топовые команды перейдут в топовые лиги за кэш. Нужно объединяться»

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Президент «Родины Медиа» Текила прокомментировал дальнейшее развитие медиафутбола и возможное создание нескольких лиг весной 2023 года.

«Говорят, что весной Герман планирует МКС, Медиалига планирует третий сезон, мы [«Родина Медиа»] кое-что планируем. Еще Толя Сульянов [президент Hardcore Fighting Championship] хочет сделать Hardcore Media Football League. 

Если каждая топовая команда перейдет, предположим: «Амкал» в одной лиге, 2Drots в другой – это будет просто ######. Все – медиафутбол умрет, если топовые команды перейдут в топовые лиги за кэш. Нужно объединяться», – заявил Текила.

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