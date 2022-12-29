Нечай – Текиле: «Конечно, медиафутбол умрет – дальше будем открывать что-то новое и адаптироваться»

Артем Нечаев ответил президенту «Родины Медиа» Текиле на его заявление о возможной смерти медийного футбола.

«Да ничего не умрет, это обычная тема. Кто-то придумал футбольные челленджи – все начали снимать их на своих каналах.

Создали футбольную команду – все начали создавать. Теперь также с лигами. Это конкуренция, движение за трендами – это невозможно остановить искусственно.

И уж тем более переживать, что это умрет – бессмысленно. Конечно, умрет. Все, что имеет начало – имеет и конец. Так что просто надо кайфовать, пока есть такой тренд. А дальше открывать что-то новое, адаптироваться. Так это и идет уже года с 2015 где-то в футбольном медиа», – написал Нечай.