Нечай – Текиле: «Конечно, медиафутбол умрет – дальше будем открывать что-то новое и адаптироваться»

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Артем Нечаев ответил президенту «Родины Медиа» Текиле на его заявление о возможной смерти медийного футбола.

«Да ничего не умрет, это обычная тема. Кто-то придумал футбольные челленджи – все начали снимать их на своих каналах.

Создали футбольную команду – все начали создавать. Теперь также с лигами. Это конкуренция, движение за трендами – это невозможно остановить искусственно.

И уж тем более переживать, что это умрет – бессмысленно. Конечно, умрет. Все, что имеет начало – имеет и конец. Так что просто надо кайфовать, пока есть такой тренд. А дальше открывать что-то новое, адаптироваться. Так это и идет уже года с 2015 где-то в футбольном медиа», – написал Нечай.

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1 комментарий

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Назар Игорь
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Чем бы дитяти не тешились, лишь бы не плакали.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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