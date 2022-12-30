Текила о Пеле: «Покойся с миром! Величайший футболист! Король ХХ века!👑🙏🏻»

Президент « » Текила высказался об уходе из жизни Пеле.

«Покойся с миром! Величайший футболист! Король ХХ века!👑🙏🏻», – написал Текила.

Величайший футболист и трехкратный чемпион мира Пеле скончался накануне, ему было 82 года.

29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Пеле умер. Он очень сильно болел