Текила о Пеле: «Покойся с миром! Величайший футболист! Король ХХ века!👑🙏🏻»

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Президент «Родины Медиа» Текила высказался об уходе из жизни Пеле.

«Покойся с миром! Величайший футболист! Король ХХ века!👑🙏🏻», – написал Текила.

Величайший футболист и трехкратный чемпион мира Пеле скончался накануне, ему было 82 года. 

29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Пеле умер. Он очень сильно болел

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