Текила о Пеле: «Покойся с миром! Величайший футболист! Король ХХ века!👑🙏🏻»
Президент «Родины Медиа» Текила высказался об уходе из жизни Пеле.
«Покойся с миром! Величайший футболист! Король ХХ века!👑🙏🏻», – написал Текила.
Величайший футболист и трехкратный чемпион мира Пеле скончался накануне, ему было 82 года.
29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.
Пеле умер. Он очень сильно болел
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