«Я принял решение свое осознано». Карат о переходе из «Амкала» в 2Drots

Карат рассказал о своих ощущениях после перехода из «Амкала» в 2Drots.

– Я, когда увидел первый раз, я был уверен, что это какой-то рофл.

– Я, наверное, до сих пор сейчас думаю, что это рофл. Но нет, это жизнь.

– Что случилось?

– Ну я выбрал такой путь.

– Какой поворотный момент, когда ты принял это решение?

– Поворотный момент – интервью Викторыча.

Мне говорили, что дело было в Викторыче, а на интервью мне говорили, что дело в другом. Ему говорили это делать. И по итогу уже нет смысла выяснять, кто, что говорил.

Я принял решение свое осознано, как лучше для меня будет.

Понятно, что есть другие мнения. Я никого не осуждаю, кто пишет мне гадости, что-то еще. Просто знайте о том, что родителей трогать – это самое последнее, что может быть.

Я понимаю, что вы обижены, что вам неприятно, что ваш игрок перешел в команду-конкурента. Но это жизнь, я выбрал такой путь. Прошу вас, примите и хоть как-то поддержите, – сказал Карат.