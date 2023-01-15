Блатов о Крате: «Я знал за день до этого, что 22-й номер больше не мой»
Виктор Блатов прокомментировал выбор игрового номера Карата в «Амкале».
Карат взял 22-й номер, под которым ранее играл Блатов.
«На самом деле, я знал за день до этого, что 22-й номер больше не мой.
Гера мне честно и откровенно написал: «Витек, 22-й номер у Карата, вернешься – будет твоим».
На что, я сказал: «Гер, вопросов ноль».
Блатов уехал из России весной 2022-го. На данный момент он в аренде в SD Family.
В начале января Карат перешел из 2Drots в «Амкал».
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