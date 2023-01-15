Блатов о Крате: «Я знал за день до этого, что 22-й номер больше не мой»

Виктор Блатов прокомментировал выбор игрового номера Карата в «Амкале».

Карат взял 22-й номер, под которым ранее играл Блатов.

«На самом деле, я знал за день до этого, что 22-й номер больше не мой.

Гера мне честно и откровенно написал: «Витек, 22-й номер у Карата, вернешься – будет твоим».

На что, я сказал: «Гер, вопросов ноль».

Блатов уехал из России весной 2022-го. На данный момент он в аренде в SD Family.

В начале января Карат перешел из 2Drots в «Амкал».