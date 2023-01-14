Карат о первой тренировке с «Амкалом»: «С кайфом приняли, с кайфом потренировался»

Нападающий «Амкала» Владислав Коротаев высказался о первой тренировке в составе новой команды.

«Была первая тренировка. Что могу сказать? С кайфом приняли, с кайфом потренировался. Ножки, конечно, чуть не помнят, но, я думаю, все будет хорошо.

Всем спасибо за поддержку, остальных никак не виню в том, что не пишут, но я надеюсь, вы меня поймете. Записали интервью, я там все подробно рассказал, надеюсь, у вас изменится мнение», – сказал Карат.

Ранее 23-летний форвард перешел из 2Drots в «Амкал».

В команде Германа Карат выбрал 22 игровой номер, раньше он принадлежал легенде клуба – Виктору Блатову.