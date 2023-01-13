Майк о Блате: «Взять и забрать номер? 22-й должен остаться только за ним, если есть дань уважения клуба. Настоящие фанаты «Амкала» это не воспримут и не поймут»

Экс-хавбек «Амкала» недоволен тем, что 22 игровой номер Виктора Блатова отдали Карату.

«Осуждаю! 22 номер забрали у Блатова? Легенда «Амкала» – один из первых, если не первый, кто попал в команду! Лучший игрок МКС, бомбардир и незаменимый игрок.

«Амкал» для него значит больше, чем для любого нынешнего игрока. Взять и забрать номер? 22-й должен остаться только за ним, если есть дань уважения клуба. Настоящие фанаты «Амкала» это не воспримут и не поймут.

Человек пришел из 2D и ему сразу отдают 22 номер??? ###### (ничего себе)! Честно сижу в #### (шоке) от происходящего. Это если сейчас придет, образно, Кутуз и условием будет 8 номер, заберет у Геры😅 мдааа…

Что с вами, team? Иваныч (Денис Зубко, экс-тренер «Амкала» – прим. Sports.ru) ушел, и «Амкал» посыпался», – написал Майк.

В «Амкале» 22 номер принадлежал Блатову, но Виктор перешел в SD Family и сыграет за команду из Казахстана на медиафутбольном турнире в Астане.