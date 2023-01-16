«Аренда? Пожалуй, минус. Уйти от проблемы – самое простое». Форза о своем будущем в «Амкале»

Теги Амкал 2Drots ФК Деньги Карат Форзарезор «STANOS» Стас Малиев Медиафутбол

Хавбек «Амкала» Форзарезор прокомментировал свое положение в клубе и варианты дальнейшего развития своей медиафутбольной карьеры.

«Аренда? Пожалуй, минус. Это логично, но уйти от проблемы – самое простое. 

У меня есть предложения. Кто зовет? Очевидно, что это «Деньги». Не то, что они меня зовут. Как понимаю, они меня всегда ждут, за что безумно благодарен Стасу.

Выбираю для себя остаться в «Амкале» и работать. На 100% ассоциирую себя с этим коллективом.  

Карату было гораздо проще уйти из 2Drots, чем мне из «Амкала» куда-угодно. Он там был около года – я здесь 5 лет. Если ему так тяжело дался этот трансфер – представляешь, какого мне?», – сказал Форза.

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