Форзарезор: «Я подумал, если бы мы обыграли 2Drots в 1/4 финала МФЛ и выиграли турнир – это был бы пик! Я бы ########## два года, был бы лютой тварью»

Хавбек «Амкала» Артемий Форзарезор объяснил, почему такой неудачный сезон в плане результата для команды – это не так уж и плохо.

Форза: «Может это и прозвучит, что во всем нужно искать позитив, но, может быть, оно и хорошо, что с точки зрения результата для «Амкала» такой ###### (плохой) год получился?»

Герман: «Я понимаю о чем ты!»

Форза: «Появилась история. Нет ощущения, что сейчас закончился второй сезон и все такие #####, что интересного будет в третьем? Я просто для себя убежден, что «Амкал» будет в третьем сезоне [Winline Медиалиги]».

Сибскана: «Тут даже не про МФЛ, а в целом, когда маленько падаешь в яму, у тебя появляется стимул».

Герман: «При этом у нас сейчас очень удобная ситуация, потому что из ямы гораздо удобнее выстраивать систему».

Гас: «Я так и знал, что вы все спланировали эту #####! (смеется)».

Герман: «Из позиции андердога нам намного легче стартовать следующий год, чем с позиции, когда ты выиграл все».

Форза: «Грубо говоря, если сейчас упавший интерес, то когда все будет хорошо – люди начнут еще активнее следить!»

Гас: «Успехи 2Drots меня замотивировали вернуться и разрывать, правда!»

Герман: «Теперь мы с 2D хотим встретиться намного больше, чем они с нами, потому что им есть что терять, а нам нечего. У них на кону стоит больше».

Форза: «Я просто подумал, что, допустим, обыграй мы 2Drots в 1/4 [финала МФЛ], и мы такие: «Ха, #####, мы обыграли чемпионов первого МФЛ, значит, грош цена первому сезону». Мы, допустим, обыгрываем в финале « »: «Ха, мы обыграли самую сильную команду по-футбольному».

Герман: «И что вы хотите от нас в следующем году?»

Форза: «Это реально пик. Если бы ты [обращается к Сибскане] ########## (выпендривался) год, то я бы ########## – два, понимаешь? Я бы просто ######## всех! Я был бы лютой тварью, а куда дальше? А тут есть пространство для сюжета».