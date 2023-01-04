Форзарезор: «Я подумал, если бы мы обыграли 2Drots в 1/4 финала МФЛ и выиграли турнир – это был бы пик! Я бы ########## два года, был бы лютой тварью»

Теги Алексей Гасилин Амкал Герман Эль Класико 2Drots Андрей Сибскана Winline Медиалига Родина Медиа Форзарезор Медиафутбол

Хавбек «Амкала» Артемий Форзарезор объяснил, почему такой неудачный сезон в плане результата для команды – это не так уж и плохо.

Форза: «Может это и прозвучит, что во всем нужно искать позитив, но, может быть, оно и хорошо, что с точки зрения результата для «Амкала» такой ###### (плохой) год получился?»

Герман: «Я понимаю о чем ты!»

Форза: «Появилась история. Нет ощущения, что сейчас закончился второй сезон и все такие #####, что интересного будет в третьем? Я просто для себя убежден, что «Амкал» будет в третьем сезоне [Winline Медиалиги]».

Сибскана: «Тут даже не про МФЛ, а в целом, когда маленько падаешь в яму, у тебя появляется стимул».

Герман: «При этом у нас сейчас очень удобная ситуация, потому что из ямы гораздо удобнее выстраивать систему».

Гас«Я так и знал, что вы все спланировали эту #####! (смеется)».

Герман: «Из позиции андердога нам намного легче стартовать следующий год, чем с позиции, когда ты выиграл все».

Форза: «Грубо говоря, если сейчас упавший интерес, то когда все будет хорошо – люди начнут еще активнее следить!»

Гас: «Успехи 2Drots меня замотивировали вернуться и разрывать, правда!»

Герман: «Теперь мы с 2D хотим встретиться намного больше, чем они с нами, потому что им есть что терять, а нам нечего. У них на кону стоит больше».

Форза: «Я просто подумал, что, допустим, обыграй мы 2Drots в 1/4 [финала МФЛ], и мы такие: «Ха, #####, мы обыграли чемпионов первого МФЛ, значит, грош цена первому сезону». Мы, допустим, обыгрываем в финале «Родину Медиа»: «Ха, мы обыграли самую сильную команду по-футбольному».

Герман: «И что вы хотите от нас в следующем году?»

Форза: «Это реально пик. Если бы ты [обращается к Сибскане] ########## (выпендривался) год, то я бы ########## – два, понимаешь? Я бы просто ######## всех! Я был бы лютой тварью, а куда дальше? А тут есть пространство для сюжета». 

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