Форза признал, что 2Drots успешнее «Амкала» в плане охвата: «Для меня это феномен»

Хавбек «Амкала» Форзарезор признал, что 2Drots являются лидером медийного футбола в плане интереса аудитории.

– 2Drots с точки зрения цифр выглядят сейчас поинтереснее [«Амкала»]…

– Да, 2Drots выглядят помощнее, это факт. Для меня это настоящий феномен, я не понимаю как так. Я рад за пацанов по-человечески, как коллега по цеху, но секрет их успеха я для себя раскрыть не могу.

Я думаю, даже условный Женя Спиряков, который по складу ума бизнесмен и любит детально разбирать какие-то кейсы, даже он не может ответить, в чем феномен 2Drots.

Почему, например, то, что у них заходило четыре года назад, заходит до сих пор. Может, поменьше чуть-чуть, но не в два раза меньше. По 600-700 тысяч просмотров.

У них при этом еще сольные каналы собирают. Условный Эд запишет ролик «24 часа с Манной» и тоже соберет дофига. Для меня это феномен, – сказал .