Босс « » Дмитрий Егоров высказался о лишении Камилы Валиевой статуса чемпионки России.

«Камилу Валиеву лишают титула чемпионки России.

И если вчера она была спортсменкой года для жителей нашей страны, то с сегодняшнего народ смело может называть ее спортсменкой десятилетия.

А Этери Георгиевну – тренером века, что, возможно, и верно.

У нас все так работает», – написал Егоров.

Ранее Егоров высказался о результатах опроса ВЦИОМ, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года.

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