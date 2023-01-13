Егоров о лишении Валиевой титула: «Вчера она была спортсменкой года, сегодня народ может называть ее спортсменкой десятилетия»

Теги сборная России чемпионат России РУСАДА женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о лишении Камилы Валиевой статуса чемпионки России. 

«Камилу Валиеву лишают титула чемпионки России.

И если вчера она была спортсменкой года для жителей нашей страны, то с сегодняшнего народ смело может называть ее спортсменкой десятилетия.

А Этери Георгиевну – тренером века, что, возможно, и верно.

У нас все так работает», – написал Егоров.

Ранее Егоров высказался о результатах опроса ВЦИОМ, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года. 

⚡ РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге, но аннулировало ее результат на чемпионате России

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27 комментариев

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Юлия Ягунова
Еб..ся
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ oldparakhod
А какое отношение этот бэдбойзблю, имеет к фигурному катанию?
Хочется лишний раз засветить свою БУКмедиалигу на громком инфоповоде. Обычное паразитирование, не более того🤓
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mbauer
Зашёл посмотреть, кто такой Егоров. Прочел, что это "босс Броукбойз". Полезу смотреть, кто такой Броукбойз (нет). Спросите лучше нашего дворового алкаша Игнатьича - он у подъезда вечно тусит, много чего видел. Фигурку уж получше знает - мимо него хотя бы девочки с коньками иногда проходят с катка.
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nina1212
Ответ Black&White
Кто это такой? не знаю этого персонажа
судя по упоминаниям его на спортсе , его никто не знает. Все новости с ним обычно имеют 0 комментариев
Чел нашел нишу, где можно себя пиарить - это фигурка и тема про Валиеву. Теперь его не остановить)
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Рав. Зильберман
Зачем всяких дилетантов публиковать???
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Оле-Лукойе
Ответ Gemma157
Спортсменка десятилетия, тренер века.. Бред тысячелетия тогда
Разве не очевидно, что это сарказм с его стороны?
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Александр Шульгин
Ну в принципе правильно сказал. Ситуация образцовая для нашей страны
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KMR
А Алиночка тогда кто?
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Пользователь Гугла
Это троллинг, от него, понятный тем кто в теме, а не фанатам камилы и этери, которые никогда не отличались умом и сообразительностью, он сказал, вчера признанную спортсменку года, сегодня российская русада, не западная, признала в употреблении допинга и аннулировала результаты чр, и потроллил фанов, федру, минспорта, окр, признать теперь камилу спортсменом десятилетия
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oldparakhod
А какое отношение этот бэдбойзблю, имеет к фигурному катанию?
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Додик Аксель
Что-то этого босса слишком много здесь цитируют. Он десятилетку осилил ?...
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Nevpont
Клоун. Один мозг на двоих с Губерниевым?
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Lapo Elkann
" Не нравится мне этот гусь ! "
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exitor
Егоров, пошел ты на ...
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Wiley Fox
На срок наговорил
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Назар Игорь
Каким тиражом издана методичка которую они получили? Неужели непонятно что чем больше еë защищают тем больше сомнений в еë непогрешимости?
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чацкий.
Ответ Самасебезвезда
Это был сарказм, вы не поняли?
спасибо за объяснение для старого человека. больное сердце уже не выдерживает
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Ольга Ив
Ответ чацкий.
Комментарий удален пользователем
Он же сказал с сарказмом
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Самасебезвезда
Ответ чацкий.
Комментарий удален пользователем
Это был сарказм, вы не поняли?
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Ёжик_в_тумане
Новый комментатор в элите ФК, число обзваниваемых лиц растёт👏.
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Mira Val
Не поняла, что он хотел сказать.
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Black&White
Кто это такой? не знаю этого персонажа
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АннаФ
И в этом мнении тоже есть доля истины. Так быть не должно. Хотя бы пока не будет закрыта история с допингом.
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B.Jones
Ну вот, а вы говорили зайчик. Пацан.
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Катя Замолодчикова
Женя Медведева спортсменка столетия! Молимся на икону фигурки от Канады до Китая. 💜🙏💜
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