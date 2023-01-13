Егоров о лишении Валиевой титула: «Вчера она была спортсменкой года, сегодня народ может называть ее спортсменкой десятилетия»
Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о лишении Камилы Валиевой статуса чемпионки России.
«Камилу Валиеву лишают титула чемпионки России.
И если вчера она была спортсменкой года для жителей нашей страны, то с сегодняшнего народ смело может называть ее спортсменкой десятилетия.
А Этери Георгиевну – тренером века, что, возможно, и верно.
У нас все так работает», – написал Егоров.
Ранее Егоров высказался о результатах опроса ВЦИОМ, в котором россияне назвали Камилу Валиеву спортсменом года.
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Чел нашел нишу, где можно себя пиарить - это фигурка и тема про Валиеву. Теперь его не остановить)