Тарасова об оправдании Валиевой: «Есть все же справедливость в этом мире. Надеюсь, что теперь наши ребята получат золотые медали»

Тренер по фигурному катанию прокомментировала решение РУСАДА оправдать по допинговому делу.

«Есть все же справедливость в этом мире.

И люди приличные есть, которые приняли такое решение. Надеюсь, что теперь наши ребята получат золотые медали (командного турнира на Олимпиаде-2022 – Sports.ru)», – сказала Тарасова.

«Полностью поддерживаю инициативу . Нужно отстаивать правду! WADA будет апеллировать это решение? Они с этим не согласны, это понятно. Мы должны быть к этому готовы», – приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».