Тарасова об оправдании Валиевой: «Есть все же справедливость в этом мире. Надеюсь, что теперь наши ребята получат золотые медали»
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение РУСАДА оправдать Камилу Валиеву по допинговому делу.
«Есть все же справедливость в этом мире.
И люди приличные есть, которые приняли такое решение. Надеюсь, что теперь наши ребята получат золотые медали (командного турнира на Олимпиаде-2022 – Sports.ru)», – сказала Тарасова.
«Полностью поддерживаю инициативу РУСАДА. Нужно отстаивать правду! WADA будет апеллировать это решение? Они с этим не согласны, это понятно. Мы должны быть к этому готовы», – приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».
И даже они лишили Валиеву титула ЧР.
Боже, и у этих персонажей ещё мнение спрашивают. Они же все в прострации.