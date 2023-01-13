Тарасова об оправдании Валиевой: «Есть все же справедливость в этом мире. Надеюсь, что теперь наши ребята получат золотые медали»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг WADA РУСАДА женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение РУСАДА оправдать Камилу Валиеву по допинговому делу.

«Есть все же справедливость в этом мире.

И люди приличные есть, которые приняли такое решение. Надеюсь, что теперь наши ребята получат золотые медали (командного турнира на Олимпиаде-2022 – Sports.ru)», – сказала Тарасова.

«Полностью поддерживаю инициативу РУСАДА. Нужно отстаивать правду! WADA будет апеллировать это решение? Они с этим не согласны, это понятно. Мы должны быть к этому готовы», – приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

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10 комментариев

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Ambivalent
Справедливости нет. Есть невменяемые подхалимы вроде ТАТ.
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Девушка Безимени
Это в россии только справедливость есть. А во всем мире ... еще неизвестно
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Olga.t
Господи, Татьяна Анатольевна, над Русадой ещё ВАДА и Кас. Вы вроде всю жизнь в спорте, забыли что ли как принимаются решения??
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Мэй Касахара
Никакого международного решения нет. Только наша контора вынесла свой внутренний вердикт, да и то какой-то странный. Сами себя оправдали, а результат при этом аннулировали…
+4
-1
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Пользователь Гугла
Понятно, мы без медалей, в команде
+9
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artpal
Шанс оставить золотые медали теперь ещё ниже, потому что русада признала, что Камилы на олимпиаде быть было не должно
+12
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Iuliia Timofeyeva
Тарасова шутит, походу. Русада отняло у нее титул при всем этом "оправдании". Она реально думает, что ВАДА и КАС титулы не отнимут? Щас
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+16
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MiuAres
Сами себя оправдали )))
+14
-2
+12
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Екатерина Ивановская
То, что РУСАДА будет защищать своих - это понятно. Расследование закончилось после подаренного платка. А на что это по факту влияет?
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-7
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Шубы
Тарасова по ходу вообще не вдупляет, что происходит. Кто-нибудь скажите ей, что речь о решении российской шарашкиной конторы.
И даже они лишили Валиеву титула ЧР.
Боже, и у этих персонажей ещё мнение спрашивают. Они же все в прострации.
+61
-10
+51
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